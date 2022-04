No es ningún secreto que ‘First Dates’ se ha convertido en uno de los programas de más éxito de la televisión. Día tras día, nos ofrecen la posibilidad de conocer a nuevos comensales que llegan al restaurante con ganas de encontrar a su media naranja. Una de las protagonistas del pasado martes fue, sin lugar a dudas, Carmen.

Nada más llegar al local, la comensal piropeó a Lidia Torrent ya que fue ella quien la recibió en la puerta. “Encantada de estar aquí porque te veo todos los días. ¡Qué guapa eres!”, exclamó Carmen. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir más allá: “¡Y allí está tu pareja!”, refiriéndose a Matías Roure.

Debemos tener en cuenta que el argentino y Lidia Torrent hace meses que dejaron su relación sentimental. Es entonces cuando la camarera de ‘First Dates’, tras el comentario de la barcelonesa, no dudó en aclararlo: “Era, era. Ya no lo es”.

El barman de ‘First Dates’ quiso añadir algo más: “Ahora somos grandes amigos y compañeros de trabajo”. La cocinera de 85 años quiso disculparse, achacando ese comentario a que estaba muy nerviosa. Carmen llegaba con un firme pensamiento: “El amor no tiene edad”. Además, hizo esta confesión a Lidia Torrent: “Soy viuda y tengo cuatro hijos. Mi marido era marino mercante y me hacía uno cada vez que venía”.

La comensal esperó en la barra a que llegara Pedro, su cita. Era un camionero jubilado de 84 años, también de Barcelona. En su presentación, aseguró ser “muy alegre a pesar de mi edad. Me gusta divertirme con alguien, no solo”. Los dos pasaron a cenar y, aunque sacaron diversos temas de conversación, ella fue consciente de que no tenían tantas cosas en común como creía.

Por ese mismo motivo, en la decisión final, Carmen tuvo claro que no quería tener una segunda cita: “No era la persona que esperaba”. Pedro, por su parte, sí que quería volver a ver a la catalana: “Me gustaría tener una segunda cita o tres para conocernos mejor”. ¡El amor no ha triunfado en esta ocasión!