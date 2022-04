No es ningún secreto que ‘First Dates’, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de Cuatro con más éxito. Y siendo honestos, no es para menos. Cada entrega nos ofrece la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegan al restaurante más famoso de la televisión dispuestos a encontrar el amor.

Muchas son las personas que han formado parte de la historia de ‘First Dates’ pero, sin lugar a dudas, nadie como Guillermo. El joven de 28 años, a su llegada al programa, reconoció estar completamente obsesionado con el número Pi. A tal punto llega la situación que, ante las cámaras del programa, confesó que peleó mucho con su compañía telefónica.

¿Cuál era el motivo? Conseguir que su número tuviera los dígitos del número Pi: “Mi número de teléfono tiene el número Pi. Me costó un montón conseguirlo pero, a base de insistir con la compañía y darle el rollo, lo conseguí”. Guillermo ha reconocido que el número Pi es tan importante que hasta tiene puzles de él o, incluso, su estado de WhatsApp tiene este número como protagonista.

“Es algo que me encanta. No deja de sorprenderme cada vez que veo algo nuevo del número Pi, me apasiona”, reconoció. Lidia Torrent, presentadora de ‘First Dates’, preguntó al comensal cuánto tiempo llevaba soltero. Este aseguró que solo un mes antes rompió con su última pareja. A pesar de todo, el madrileño reconoció estar preparado para comenzar una nueva historia de amor.

Pero esa historia de amor, desde luego, no ha comenzado en ‘First Dates’. Su cita fue Dome, una joven que no llegó a despertarle tanta pasión como lo llega a hacer el número Pi. En la decisión final, Guillermo reconoció que “me ha faltado química”. ¿Conseguirá, después de todo, encontrar a su media naranja y que tenga esa misma obsesión por el número Pi?