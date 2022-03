Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Isa y Javier. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

«Quizá la felicidad no sea un estado permanente, pero el amor sí puede serlo. Lo que está claro es que el amor es el mejor camino que existe para alcanzar la felicidad», así presentó Carlos Sobera la cita que tendrían los comensales. La primera en llegar al restaurante fue la barcelonesa, Isa, quien fue recibida por Lidia Torrent.

«Estoy soltera porque yo he querido estarlo, así de claro», comentaba la comensal en su presentación. «Llega un momento en la vida de una mujer guapa, esbelta, elegante y muy inteligente, en que tienes que bajarte las bragas y decir ‘quizás necesite: ¿Un hombre? No lo sé ¿Una mujer? Tampoco’, de momento, voy a probar con un chico», admitió.

En cuanto a cómo le gustaría que fuera su pareja perfecta, Isa lo tuvo claro. «En la actualidad, con la edad que tengo… me gustan que tengan dos piernas, dos brazos, una cabeza y poco más», señaló. Su cita de la noche fue Javier, de 51 años, quien explicó que el motivo de su soltería se debe a su poca disponibilidad de tiempo.

«Estoy soltero porque no salgo mucho por la noche. También porque estoy estudiando y trabajando, no he tenido tiempo para encontrar pareja», explicó el comensal. Respecto al pasado amoroso de ambos, Javier comentó que estaba divorciado «y sin mascotas», mientras que Isa era madre soltera con dos pequeños.

Tras la cena, ambos fueron al fotomatón para fotografiarse juntos y guardar un recuerdo de su paso por ‘First Dates’. «Hemos explotado un globo y le he tocado un poco el culillo. Muy correcto todo», declaró la barcelonesa. Al final, en la decisión final, Isa no tuvo dudas. «Claro que sí querría tener una segunda cita con Javier, me ha caído muy bien y es súper guapo», dijo. Él, por su parte, también quiso volver a quedar con la barcelonesa. «Me ha parecido una mujer sincera y agradable», agregó.