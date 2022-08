‘First Dates’: María protagoniza una de las citas más surrealistas del programa

María, una comensal de First Dates, se ha quedado a cuadros con la serie de comentarios que ha soltado por su boca su pareja de cita. A Sergio, que ha intentado darlo todo y ser totalmente sincero, no le han funcionado sus tácticas para ligar.

Cuando estás dispuesto a conocer al posible y futuro amor de tu vida tienes que tener en cuenta que te estás adentrando en un bosque en el que no sabemos lo que nos podremos encontrar. Así ha sido la cita de María en First Dates, un bosque que le ha traído una cadena de infortunios y del que estaba deseando salir.

«Soy una persona camaleónica. Me adapto a cualquier tipo de situaciones. Tanto en el infierno como en las altas esferas», ha adelantado María al comenzar el programa, sin aún saber cómo era su cita. Pero parece ser que su teoría no ha cuajado para conocer a Sergio.

El peluquero de 42 años ha entrado al restaurante de Cuatro sorprendiéndonos: «Mi vida ha sido divina de la muerte. Mejor que nadie. Ni el rey de España, ya te lo digo. Recuerdos, Juan Carlos», ha dicho mostrando a todo el país su cierta peculiaridad.

Los primeros minutos de cita ya comenzaron un tanto tensos. Sergio, que le aseguró a María que le gustaba leer las manos, como a su madre, se llevó un chasco al escuchar la respuesta de la comensal ante esto: “No, no, déjate, déjate”.

Y es que el decline de esta propuesta indirecta ha hecho que Sergio se saque otro as de la manga para seguir sorprendiendo a su pareja, pero no le ha funcionado del todo bien.

María, que le ha desvelado al peluquero que no puede tener hijos, cosa que le inquieta, se ha molestado al escuchar que “las mujeres casi no podéis tener hijos por la polución, la contaminación os está dejando estériles», comentario que Sergio ha soltado por la boca.

«Yo tengo hijos, pero no reconocidos. He sido donante de esperma», ha afirmado Sergio con toda la seguridad del mundo en sí mismo. Además, ha querido recalcar que los hombres “podemos toda la vida”.

Ante esta serie de respuestas, María se ha quedado atónita frente a la que estaba siendo su cita más surrealista. «En la vida se me ocurriría decir que tengo hijos no reconocidos porque he sido donante. Es de muy mal gusto. No hila muy bien, desde mi punto de vista. No sé… yo lo veo así», aclaró.

La comensal, que se creía que ya no iba a llevarse más sorpresas por parte de Sergio, aún ha tenido para más cuando este le ha dicho: «Soy medio naturista y me gusta enseñar lo que hay. ¿Te imaginas un enano saltarín como yo desnudo por aquí?».

María, con esto, ha terminado de darse cuenta de que, sin duda alguna, este no era el hombre de su vida. «¿De verdad, es de este mundo? Este hombre no vive una realidad, desde mi punto de vista. Al final, me voy a crear un complejo porque me tocan todos los tarados. ¡No puede ser!», ha manifestado.

Durante los últimos minutos de una de las citas más surrealistas de First Dates, María y Sergio se han enfrentado a las cámaras de la decisión final. La comensal ha querido dejarle claro a su cita lo peculiar que es: “No vives en el mundo real en el que vivo yo, y más que química, ha faltado conversación”, ha concluido zanjando su encuentro con Sergio.