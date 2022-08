‘First Dates’: Una comensal protagoniza una segunda cita muy comentada

Una comensal de First Dates ha acudido al restaurante del programa más segura de sí misma que nunca. Claudia, que ha hecho que su cita haya sido de lo más comentada en redes, no ha tenido pelos en la lengua para deleitar a toda España con sus palabras.

Las puertas del amor se abrieron al paso de Claudia, una malagueña que acudió con toda la actitud del mundo al dating show más popular de España. Claudia empezó a dejar huella en los espectadores de First Dates con su firmeza al dejarnos claro que tiene la autoestima “muy alta”.

“Me veo guapa, hay días menos que otros, obviamente, pero cuando me arreglo, pues sí, me cuesta decirlo, pero es que me veo así. Tampoco creo que tenga nada de malo”, comentó la malagueña en su presentación.

Aunque ya nos dejó claro que ante sus propios ojos se ve guapa, también quiso aclararnos que no es egocéntrica: “No soy creída, pero tengo una autoestima muy alta”.

Eric, por su parte, llegó al restaurante de Cuatro desprendiendo un sex appeal de lo más notorio. El madrileño quiso dejarle claro a toda España que le conocen como “el follador”.

Y es que cada vez que sale de fiesta, según Eric cuenta, “suelo follar”. Eric ha afirmado que aunque las personas crean que es “creído”, “los que de verdad me conocen saben que tengo muy buen corazón y soy bastante generoso”.

Ambos comensales han empezado a conocerse y a sorprenderse mutuamente. Sus primeras impresiones han sido bastante buenas y esto ha dejado entrever que la cita no iba a acabar nada mal.

Y así ha sido. Nada más entrar al reservado, los dos comensales se han empezado a acalorar y han juntado sus labios en un apasionado beso, que no ha dejado indiferente a nadie.

La temperatura ya estaba lo suficientemente caliente con las copas que tanto Eric como Claudia se habían tomado y esto ha sido la guinda del pastel para que su cita acabase con final feliz.

Eric y Claudia han querido salir juntos del programa, pero no sin antes Claudia lanzar un mensaje que, sin duda alguna, quedará para siempre en las memorias de First Dates: “Nosotros somos gente que llamamos la atención y mira que veo First dates, pero Eric y yo somos la pareja más guapa que ha pasado por este programa”.