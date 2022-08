‘First Dates’: Un comensal sorprende con esta inesperada confesión

Como ya es habitual, First Dates regresó a Cuatro en su horario prime time para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del programa. Un encuentro donde el programa de citas se ganó la atención de todos, especialmente, con Sonia y José Antonio.

Procedente de Sant Feliu de Llobregat, Sonia aterrizó en el programa de Carlos Sobera con una idea muy clara, el físico sí importa. Una percepción que compartió con José Antonio, dando lugar a una velada donde el físico y los dientes se convirtieron en el tema central.

Cada cita es única y tiene sus frases y momentos para no olvidar, pero hay algunas que son un no parar de principio a fin y que revolucionan cualquier red social 😅 https://t.co/IFyAEL2Zgl — First Dates (@firstdates_tv) August 3, 2022

«Se me ha caído un empaste», le dijo ella a su cita, mientras hablaban de los dientes. Por su parte, el comensal se fijó en la dentadura de su acompañante y le aseguró no era un problema para él. «Yo soy distinto al resto», le comentó José Antonio sobre sus dientes. Tras ello, Sonia ha abordado la importancia que tiene todavía el físico en la actualidad, algo que le ha marcado su vida.

Y es que, tal y como reveló en First Dates, hace catorce años su vida cambió a mejor tras decidir operarse. «Me operé y pude ir a Port Aventura», le explicó al comensal, quien se mostró completamente sorprendido. Al respecto, la mujer le explicó que llegó a pesar 130 kilos y que no podía ir al parque de atracciones porque no se podía abrochar los cinturones.

Asimismo, Sonia comentó que realizarse una reducción de estómago le cambió la vida a mejor también a nivel laboral. «En un trabajo no me cogieron con 130 kilos y con 60 me cogieron a los dos minutos», agregó. A pesar de compartir muchos puntos de vista en común, excepto por el vestido que llevaba puesto Sonia, ambos comensales disfrutaron de una velada de lo más amena.