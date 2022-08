‘First Dates’ | Krystian, contundente: “Las grandes ciudades me ponen enfermo”

Como ya es habitual, First Dates regresó a Cuatro en su horario prime time para presentar a los espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del programa. Un encuentro donde el programa de citas se ganó la atención de todos, especialmente, con Krystian y Emmanuele.

El primero en llegar al restaurante fue el italiano, quien no dudó en presentarse a Carlos Sobera. «Soy un apasionado de la moda y la música, me he formado en ambos campos y siempre estoy cantando, aunque muchas veces no me doy cuenta», comentó. «Aunque mi fachada es un poco darks, por dentro hay chichilla blanda”, agregó.

Emmanuele es un apasionado de la ropa y Krystian tiene su “propio estilo” #FirstDates29J https://t.co/ISNrH4Gip4 — First Dates (@firstdates_tv) July 29, 2022

Tras conocer a su cita, podría decirse que los nervios de ambos comensales se hicieron más que palpables. Por ello, y para ir rompiendo el hielo, abordaron el tema de los gustos propios, en concreto, los musicales. «He estudiado Música y me gustan muchos géneros», dijo Emmanuele. Pero, lo que de verdad dejó a Krystian sin palabras fue el momento en el que su cita reveló el nombre de su artista favorito.

«Yo soy más de música electrónica y metal, mi cantante favorito es Marilyn Manson», declaró. «Jamás se habría imaginado que un chico gay tuviera a Manson entre sus favoritos, prefiero a Ariana Grande», le respondió el italiano. Y es que, tema que trataban, tema en el que discrepaban sus gustos. Una situación que parecía sentenciar la continuidad de su cita.

De hecho, respecto a los lugares que más les gusta, tampoco coincidieron. «Las grandes ciudades me ponen enfermo, me estreso», confesó el manresano. «Cuando llegué a Madrid para venir a la cita, al salir de la estación me sentí como un animalillo en apuros», agregó. Pero, Emmanuele le respondió que: «para mí es lo contrario, soy más de ciudad».

Al final de la noche, en la decisión definitiva de First Dates, los comensales protagonizaron un verdadero plot twist en los acontecimientos. Y es que, para sorpresa de todos, Krystian sí quiso seguir conociendo a su cita fuera de cámaras. «Aunque es un chico de ciudad y tengamos cosas en las que no nos parezcamos», declaró.

Por su parte, Emmanuele, también quiso volver a tener una segunda cita con él. «Me ha dado morbo y es guapo», señaló. Al escucharle, Krystian le prometió que iría a Barcelona a verle. «Haré el esfuerzo», confesó frente al equipo del programa.