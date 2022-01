Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Maddy y Claudia. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Siendo la primera en llegar al restaurante de Cuatro, Maddy dejó sin palabras a Carlos Sobera al realizar su aparición junto a unas orejas de elfo. «Sé perfectamente que con ellas la gente me va a mirar raro», afirmó el comensal. «En cuanto a mi estética, solo quiero que cuando vaya por la calle la gente me perciba como una persona extremadamente queer. Soy no binaria, aunque uso todos los pronombres, pero prefiero él», añadió el barcelonés.

A los pocos minutos llegó su cita de la noche, Claudia, una joven que no dejó indiferente a nadie con su presentación. «Me gustan más las chicas, pero no sé por qué motivo, acabo siempre con hombres heterosexuales. Igual porque es mucho más fácil todo y conozco las dinámicas, pero las chicas me pierden», comentó la comensal.

Tras una primera toma de contacto en la barra del local, el presentador los condujo hasta la mesa para que se pudieran conocer un poco más en la intimidad. Una velada donde Maddy señaló que: «no me gusta que la gente cisgénero me perciba como ella, quiero que me digan él». Palabras a las que añadió: «Soy ‘cisfóbica’, no me suelo sentir cómoda con gente cisgénero porque no me van a percibir de la forma que yo quiero que lo hagan».

En cuanto al ámbito amoroso, podría decirse que los comensales tampoco coincidieron. Por su parte, el barcelonés confesó que era poliamoroso, mientras que la madrileña explicó que era todo lo contrario. «El poliamor no lo entiendo, soy una persona monógama, muy insegura y me gusta tener las cosas ataditas», declaró Claudia.

A pesar de sus diferencias, los dos pasaron por el fotomatón para inmortalizar su participación en ‘First Dates’, la cual sellaron con un beso y muchas risas. Cuando la cena concluyó, en la decisión final, Maddy señaló que sí le gustaría seguir conociendo a Claudia. «He estado muy cómodo y hemos hablado de muchos temas», dijo. La madrileña, por su parte, también quiso volver a quedar porque «todavía tiene muchas cosas que contarme».