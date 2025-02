No es ningún secreto que First Dates, con más de 2.000 entregas a sus espaldas, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que no dudan un solo segundo en poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión para tratar de encontrar a su media naranja. El pasado miércoles 12 de febrero pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. En ella, pudimos ver cómo Javier y Pilar dieron el paso de regresar al programa con motivo de San Valentín. Hace cuatro meses, los dos dieron el paso de acudir al dating show presentado por Carlos Sobera para intentar encontrar el amor. Los dos se quedaron sin palabras al ser conscientes de la cantidad de cosas que tenían en común. ¡Fuimos testigos de un auténtico flechazo!

A pesar de que él se negaba en rotundo a tener una relación a distancia, ella acabó por conquistarle. Nada más regresar al restaurante de First Dates, Javier comentó como empezó su historia con Pilar tras su paso por el programa: «Al finde siguiente ya estábamos en Granada y ahora todos los fines de semana me voy a Huelva», comentó. Es más que evidente que el comensal está profundamente enamorado de ella. Tanto es así que está más que dispuesto a pasar el resto de sus días a su lado, a pesar de que llevan poco tiempo como pareja. Así pues, comentó al equipo de First Dates que había llevado a la cita un anillo para Pilar, no sin antes reconocer que estaba aterrado, ya que sabía que no le gustaban las sorpresas: «Tengo miedo de cómo va a reaccionar». Nada más reencontrarse, ambos se dieron un beso de película.

Poco después, el equipo del dating show decidió sentarles en la misma mesa en la que tuvieron su primera cita. Ante las cámaras de First Dates, Pilar quiso sincerarse sobre su relación con Javier: «Él ha llegado a llenar esa parte de soledad que me quedaba a mí de una persona que estuviera pendiente de mí, que me llame todos los días… aunque me ha costado acostumbrarme».

Por si fuera poco, la comensal fue más allá: «Que me pregunte cómo estoy, qué he comido. Entonces es como un shock un poco grande. Siempre digo que me mira con ojos de búho porque los abre mucho y me llenan entera cuando me mira con ese amor incondicional», admitió, tirando de honestidad.

Durante la cena, ambos recordaron el día que llegaron al programa y cómo se desarrolló la velada. Antes de pedirle matrimonio, Javier quiso hacer un intento para averiguar cómo iba a reaccionar Pilar. Así pues, no dudó en agacharse, por lo que ella se asustó: «¿Qué haces? Te veo agachado ahí raramente».

Él intentó restar importancia: «¿Qué piensas, que te voy a pedir matrimonio? ¿Te has asustado?», preguntó, y ella respondió: «Sí, hombre que sí me ha asustado… ¡Me ha puesto muy tensa el rodillazo! Casi me da algo». Poco después, en el reservado, Javier aprovechó la ocasión para sincerarse con Pilar respecto a sus sentimientos.

Carlos Sobera y el resto del equipo, por su parte, estaban muy pendientes de los movimientos de la pareja. En un momento dado, el comensal comenzó a hablar: «Me gustaría darte un regalo. Soy tuyo mientras tú quieras que lo sea», aseguró, mientras le hacía entrega de un impresionante zafiro con diamantes.

A pesar de que un primer instante declinó la propuesta, Pilar acabó entre lágrimas, puesto que no se lo esperaba: «La verdad es que no me emociono con nada, no lloro nunca, y me ha hecho emocionarme», reconoció ante las cámaras de First Dates. El equipo del programa, como era de esperar, se mostró realmente feliz al ser conscientes de que ellos han tenido mucho que ver en que esa relación sentimental haya llegado a buen puerto. ¡Qué bonito!