‘First Dates Hotel’: una soltera estalla contra el equipo al no cumplir su única condición

First Dates Hotel ha llegado a Telecinco. Carlos Sobera y todo su equipo de First Dates han aterrizado en la parrilla televisiva española de la mano de una nueva versión del popular show de citas a ciegas. Un nuevo formato, con la misma esencia de siempre, que llega para presentar a sus nuevos participantes.

De esta manera, en la emisión del pasado 23 de julio, los espectadores de la cadena tuvieron la oportunidad de conocer a solteros como Mario. El comensal de 20 años es un estudiante de moda al que le apasiona vestir con ropa propia de los años 20. «Cuando las personas me conocen piensan que soy un chaval muy formal, pero luego se dan cuenta que de formal y de pijo no tengo nada», dijo en su presentación.

El participante se unió a la aventura de First Dates Hotel con el objetivo de encontrar a una chica con inquietudes artísticas. Fue entonces cuando la organización le presentó a Miriam, una joven que se define a sí misma como «electrochoni». La participante se presentó al programa para poder encontrar a su chico ideal. Pero solo tiene un requisito: que no sea un «cayetano».

«Lo único que pido es que no me pongáis a un ‘cayetano’. Conmigo eso no compagina», comentó antes de conocer a Mario. Pues, si hay algo que horroriza a la joven son los hombres que llevan pulseras con la bandera de España y «fachalecos». Por ello, la primera impresión que tuvo de su cita no fue la mejor.

«Me habéis puesto a un ‘cayetano’… Os he pedido que no y me lo habéis puesto. He pensado ‘¿Qué cojones es esto?», espetó muy molesta, en privado, al equipo. Pero, siendo respetuosa, no se mostró descontenta delante de su cita. Por el contrario, aceptó seguir conociéndolo más.

La pareja de solteros comenzó a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor. Un intercambio de palabras que ayudó a que la joven comenzase a ver a su cita sin prejuicios. «Al verlo con el sombrero, la pajarita y los zapatos, he pensado que me estabais gastando una broma. Me he quedado en shock», confesó.

Miriam sobre su cita de First Dates Hotel: «De primeras, me he asustado…»

La joven descubrió que Mario tenía una personalidad arrolladora y que no era ese «cayetano» que tanto temía. Asimismo, se dieron cuenta que compartían muchas cosas en común, entre ellas, la pasión por la moda y la mala suerte en el amor. Un conjunto de temas que tranquilizaron a Miriam y le hicieron comprender que nunca es bueno juzgar un libro por su portada.

«De primeras, me he asustado, pero luego he hablado tres palabras con él y me he dado cuenta de que es auténtico», dijo en uno de los totales. Por su parte, Mario le confesó que había experimentado con hombres en el pasado, pues quería estar seguro de lo que le gustaba.

«Me encanta que un chico esté dispuesto a ser cómo él es, sin que le importe lo que los demás piensen», opinó la soltera. Al concluir la velada, los solteros conectaron tanto que no tuvieron dudas en la decisión final de First Dates Hotel. Pues, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa.