Carlos Sobera, en shock por la inesperada confesión de un soltero en ‘First Dates’

Después de más de ocho años capitaneando el programa de citas a ciegas más popular de la televisión, podría decirse que ya no hay nada que sorprenda a Carlos Sobera. Pero, en First Dates nunca hay que dar por sentado nada, algo que incluso los espectadores del formato han aprendido con el paso de las emisiones.

De esta manera, recientemente, el público tuvo la oportunidad de conocer a Fran, un hombre de 38 años, originario de Almería, que acudió al formato con el objetivo de encontrar a un hombre que le ayude a romper la rutina. Debido a que fue el primero en llegar al local, el presentador vasco fue el encargado de recibirlo a las puertas del restaurante.

Fran le contó al comunicador que se dedica al mundo del arte y los tatuajes. Pero, lo que jamás se imaginó Sobera fue la respuesta que le daría el participante al preguntarle si estaba teniendo dificultades para conectar con las personas. «Ahora mismo sí. Por ejemplo, hace dos semanas lo dejé con mi pareja», le dijo el soltero.

«Muy poquito, eh. Dos semanas y ya estás aquí. ¿Al día siguiente llamaste a First Dates?», le preguntó Carlos Sobera con asombro. «Por la tarde», agregó Fran. Una confesión que dejó al presentador completamente atónito. «En ese momento lo necesitaba. Necesitaba hacer otras cosas, conocer otras personas… y al final en Almería es que paso porque allí nos conocemos todos», le explicó el soltero.

A pesar de todo, el equipo de First Dates le organizó a Fran una cita con Pedro, un soltero de 36 años, que se presentó como «un enamorado de la cultura pop marica». La primera impresión entre ambos fue bastante acertada, pues Fran no pudo evitar su atracción al ver al brasileño.

El soltero más rápido de #FirstDates22J: “La misma tarde que lo dejé con mi novio llamé al programa” https://t.co/XImW5I23eg — First Dates (@firstdates_tv) July 22, 2024

Minutos después, la pareja de solteros se trasladó hasta la mesa del restaurante con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, y tras hablar de diversos temas, ambos descubrieron que los unía la pasión por el dibujo y la música. «Tiene algo que me llama la atención», opinó el andaluz sobre su cita. «Me pareció super interesante», opinó Pedro, por su parte.

Fran en First Dates: «¿Una espalda grande tatuada? Me desmayo»

Con el objetivo de ser sincero desde el principio, Fran le explicó a su cita que llevaba sin pareja un corto periodo de tiempo. Pues, para ser más precisos, solamente lleva soltero dos semanas. Un dato muy revelador que no le hizo mucha gracia a Pedro. «Poco tiempo me parece para empezar una relación nueva o arrancar algo de cero», comentó el participante.

Minutos después, la pareja de solteros se trasladó hasta el reservado para tener más intimidad. Así pues, ambos se mostraron los tatuajes que tenían en el cuerpo. «¿Una espalda grande tatuada? Me desmayo», señaló Fran. El participante estaba encantado con su cita, por lo que no tuvo dudas en la decisión final de First Dates.

Por lo tanto, y sin mucho qué pensar, los solteros estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita. Eso sí, Pedro dejó claro que tenían que ir poco a poco. Pues, seguía considerando que Fran no había pasado el duelo de una ruptura como corresponde.