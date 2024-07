Una soltera de ‘First Dates’ sorprende por sus requisitos sexuales: «Quiero que me empotren»

Si hay algo que nos ha dejado claro First Dates, con el paso de los programas, es que no hay edad para encontrar el amor. El equipo del show de citas a ciegas organiza citas de solteros basadas en un test de compatibilidad. Una serie de requisitos que limita mucho el número de candidatos, pero que les permite experimentar una experiencia única con su posible media naranja.

Recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Ramón, un licenciado en Derecho de 64 años, que se define como un tipo muy enamoradizo que trabaja en «una profesión muy promiscua». Asimismo, ha acudido al programa de Cuatro porque desea ser feliz con la mujer de su vida.

«Tomarme un café con dos porras e irme con una mujer que me tiene loco, y ser feliz», confesó sobre lo que le gustaría hacer. A nivel personal, el soltero le contó a Carlos Sobera que se había casado dos veces. Por su parte, el presentador le confesó que él también. «No escarmentamos», le dijo con humor. «Yo sí, ya no me caso más», le respondió el vasco.

Minutos después llegó Mariví, la mujer que se convertiría en su cita. La soltera se presentó confesando que le gustaría encontrar a un hombre como Bertín Osborne o Kiko Matamoros. Además, ha admitido que le encantaría que «la empotren contra la pared», pero es consciente de que ya no tiene 17 años.

Los requisitos de Mariví respecto a su hombre ideal no fueron cumplidos. Pero, Ramón, por su parte, quedó encantado con ella. «Eres muy guapa. Si fuera un impuesto, sería un impuesto de lujo», dijo. Eso sí, la participante se quedó encantada con el hecho de que el comensal le ha llevado hasta el bolso a la mesa.

Mariví sobre sus requisitos sexuales: «Ramón ya no está para coger peso»

En la mesa del restaurante, la pareja de solteros ha comenzado a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor y descubrir si compartían algún gusto o afición en común. Ante ello, y tras conocer la profesión de su cita, Mariví le ha explicado que había sido relaciones públicas y ha conocido a gente muy importante con la que ha visto de todo.

«Puedo escribir un libro de anécdotas, me llevaban a sitios de lucecitas de alto standing», afirmó. Asimismo, la soltera se ha sincerado con el participante y le ha confesado que había pedido un hombre «alto, guapo, delgado, con dinero…».

Además, le ha admitido que le gustaría que en la intimidad le hagan ciertas cosas, pero «Ramón ya no está para coger peso». Unas palabras con las que le entró la risa nerviosa al soltero y con las que comprendió que la cita no estaba marchando muy bien.

De hecho, esto se comprobó en la decisión final de First Dates. La falta de complicidad y química fue condenatoria para ambos, por muy bien que se lo hubiesen pasado en la velada. Por ello, y tras el rechazo de Mariví a tener una segunda cita, los solteros se fueron a casa solos.