First Dates se ha convertido en el lugar ideal para muchos solteros a la hora de encontrar el amor. Un encuentro televisivo capitaneado por Carlos Sobera donde no siempre las citas acaban de la forma deseada. De hecho, esta situación se pudo vivir, recientemente, con la velada de Antonio y Lucía.

El primero en llegar al local fue el soltero, un hostelero de Guadalajara que se considera un «madurito moderno». ¿El motivo? Tiene mucho trato con la gente joven debido a que regenta la cafetería de una universidad. Por otro lado, ha acudido al programa con el objetivo de conocer a una mujer voluptuosa y divertida.

El equipo de First Dates, tras realizar un exhaustivo análisis de sus gustos y aficiones, le presentó a la mujer que sería su media naranja: Lucía. La participante es un ama de casa madrileña a la que le gusta ir siempre con una sonrisa. Pero, al ver al hombre que se convertiría en su cita, la sonrisa se le desapareció rápidamente.

«No me ha llenado nada físicamente. Tiene un poco de tripa y eso me crea rechazo», se quejó a la organización del programa. A primera vista, los solteros no habían tenido atracción, por lo que la comensal ya estaba decidida a irse sola. Por ello, no dudó en lanzarle muchos dardos envenenados a Antonio a lo largo de la velada.

En la mesa del restaurante, el participante se sinceró y le contó que sufrió un ictus que le cambió la vida, y por el que bajó considerablemente de peso. Sin embargo, la madrileña se mostró completamente insensible al respecto. «A mí me gustan los hombres que se cuidan y sin barriga», le dijo.

Posteriormente, la soltera le preguntó a Antonio si se había jubilado. Ante esta cuestión, el hombre le dijo que seguía trabajando. Pero, ella fue implacable y le dijo que aparentaba más edad de la que tenía. «Los hombres de mi edad son viejos. Por eso yo tendría que estar con una persona más joven», afirmó el ama de casa.

Antonio en First Dates: «¡Me ha cortado el rollo! Me he venido abajo»

El participante le contó que llevaba 20 años sin pareja. Un dato que le sirvió de burla a Lucía, quién hizo alusión a su posible virginidad. «Tendría que haberle contestado, pero me he callado. ¡Me ha cortado el rollo! Me he venido abajo», comentó el hostelero al equipo de Cuatro.

Pero, la paciencia de Antonio tuvo un límite. «Tía sosa, no me extraña que estés sola. Ahí te quedas», dijo sin miramientos. Pero, la educación del participante no era la misma que la de la madrileña, por lo que le pagó la cena. Un gesto con el que se ganó buenas palabras de parte de Lucía, únicamente. Eso sí, en la decisión final de First Dates, ambos se dieron un mutuo «no» a tener una segunda cita.