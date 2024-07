Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita: «Yo te enseño cómo trabaja un Guardia Civil con la porra»

Cada vez son más los solteros que se animan a participar en First Dates. El popular show de citas a ciegas se ha convertido en la opción favorita de muchas personas a la hora de encontrar el amor, pues no hay mejor manera de encontrar a una persona que sea 100% compatible.

De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Vicky, una soltera que confesó ser muy fan de Justin Bieber. «Es mi crush desde que tenía melenilla», dijo en su presentación. Hace un par de años era una chica muy fiestera, pero está empezando a reconducir su vida a una más saludable.

Respecto a lo que busca en un chico, Vicky lo tuvo claro. «Me gustan los que tienen pinta de arruinarme la vida, pero que sean unos buenazos», confesó. Minutos después llegó Agustín, el hombre que sería su cita. El comensal se presentó señalando que la mujeres solían caer rendidas ante sus ojos azules y su «forma de hacer el acto».

El primer encuentro entre la pareja de solteros ha sido bastante positivo. De hecho, Agustín quedó encantado con la elección de su cita de la noche. «Me ponen las chicas con gafas», manifestó el participante. El joven estaba encantado con el cuerpo de su cita, por lo que no dudó en decirle algo que solamente los extremeños comprenderán.

«¿Quieres queso?», le preguntó. Una cuestión que dejó a Vicky un poco descolocada, pero comprendió que era un dicho de su tierra. En la mesa del restaurante, la pareja de solteros ha comenzado a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor.

Agustín en First Dates: «Yo soy muy guarro y me gusta hacer guarrerías…»

Vicky le contó que estudiaba y trabajaba. Por su parte, Agustín le dijo que está estudiando para ser Guardia Civil y «ya no es fiestero, ahora es madero». Pero, sin previo aviso, le ha dicho que «para darte con la porra». Una confesión que ha dejado a Vicky sin palabras.

Por otro lado, a nivel sentimental, el comensal le ha dicho que solamente ha tenido dos parejas, pero la última había sido una relación tóxica. Además, le informó que había estado con más de 30 o 40 chicas. Agustín echa de menos dormir en pareja, pues también es muy cariñoso. Eso sí, le informó de una cosa. «Yo soy muy guarro y me gusta hacer guarrerías con mi pareja», le dijo.

La participante no cree en las relaciones a distancia, pero el soltero le ha dicho que está dispuesto a mudarse con ella a Málaga. Por ello, y después de que Agustín le pagase la cena, la joven le dijo que le tenía que explicar bien lo de la porra.

«Si me das otra cita te enseño como trabaja un Guardia Civil con la porra», le dijo con humor. Al concluir la velada, ambos lo tuvieron claro. Vicky y Agustín querían seguir conociéndose fuera de First Dates, por lo que no han dudado en decir «sí».