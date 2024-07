Continúa la semana en First Dates. El popular show de citas a ciegas de Cuatro aterrizó una noche más en el prime time de la cadena con el objetivo de presentar a la audiencia a sus nuevos solteros. Un encuentro televisivo donde Julia y Álvaro se convirtieron en dos de los grandes protagonistas.

El primero en llegar al local fue Álvaro, un soltero malagueño de 21 años que estudia Comunicación Audiovisual. El joven acudió al programa con el objetivo de encontrar a una chica que le riese las gracias y que fuera simpática. Fue entonces cuando, minutos después, llegó Julia, su cita.

La soltera malagueña de 19 años es una estudiante de Historia y amante de la música. Llegó a First Dates con un solo requisito: que su cita no fuese rubio. Por lo tanto, hasta ahí todo bien. Pero, el primer encuentro entre ambos no fue el esperado, al menos, para Julia.

«Yo me he enamorado. Antes de preguntarle el nombre, ya le he preguntado el apellido a ver si le queda bien a mi hijo», comentó Álvaro al equipo del programa. Pero, la soltera no pudo decir lo mismo que él. «No es mi tipo. No me veo estando con él, pero no me ha parecido un chaval feo. Cuando me ha dicho que estudiaba Audiovisuales y he visto su humor, he decidido darle una oportunidad», comentó.

A pesar de no sentir atracción por Álvaro, la comensal aceptó seguir conociéndolo. En la mesa del restaurante, los participantes comenzaron a hablar de todo tipo de temas con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde el participante recurrió al humor para conquistar a Julia, algo que ha ella le ha gustado mucho.

Pero, por muy bien que se lo estuviese pasando, Julia necesitó que se pusiese un poco serio. «No ha habido ningún momento de hablar a lo mejor de algo más serio, que haya durado más de un minuto. Ha sido todo el rato cachondeo, que está guay también, pero tú sabes», confesó al equipo de Cuatro.

Álvaro no le terminaba de convencer a Julia. Pero, el chico que sí captó su atención fue el que se encontraba en la mesa de al lado. La participante se trasladó hasta el baño para realizar una breve llamada a su amiga, momento en el que se descubrió cuál sería su decisión final. «Tía, es que me gusta cómo es, pero físicamente no me gusta. No sé, me lo estoy pasando bien pero le voy a decir que no voy a tener otra cita con él, porque físicamente no…», le dijo.

Julia llama a su amiga desde el baño de First Dates

«Hay un chaval sentado en la mesa de al lado que me encanta», le confesó. Unas palabras que provocaron que su amiga le diera un consejo. «¿En la mesa de al lado y encima que te gusta? Pues nena, dale el Instagram», le dijo. Por ello, posteriormente en la decisión final, Julia lo tuvo claro.

«Yo me lo he pasado muy bien, la verdad. Pero no tendría una segunda cita. No por nada, sino porque físicamente no eres mi prototipo», le explicó a Álvaro. Julia no quiso seguir conociendo a su cita, pero se desconoce si al final le dio su Instagram al chico que tanto la había cautivado.