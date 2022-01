La cita entre María Luisa y Avelino que tuvo lugar el 6 de enero en el programa de Cuatro no empezó muy bien, ya que ella acudía a First Dates buscando un tipo de hombre muy concreto que era más similar a Carlos Sobera que al hombre que le escogieron. Él, por el contrario, puso más de su parte para que la cita fuese bien.

La diferencia de edad, 11 años, y el físico que no le terminaba de convencer a María Luisa le hizo mostrar muy poco interés en conocer a Avelino, pero lo que terminó cabreando fuera de cámaras a la mujer fue que él no quisiese comer nada que estuviese elaborado en el restaurante de Mediaset. «Yo, aunque me pongan algo, no voy lo a comer», le decía él a la camarera Lidia Torrent. Esta última quiso saber por qué no y él respondió: «No puedo. Me operaron de cáncer de colon hace seis años». Después le explicó a la comensal que ya se encontraba dado de alta y estable, pero que la comida tiene que preparársela él para poder cuidar lo mejor posible su alimentación.

María Luis se mostró empática con él en la cita, pero para nada era su opinión de verdad, después en los totales del programa decía lo siguiente: «Este está operado del colon y dice ‘es que solo como las cosas que yo me hago’. ¡Pues para eso no vengas a un restaurante a comer!». «Yo quiero un hombre que no tenga impedimentos para ir a ningún sitio. Que pueda comer, que pueda beber… si tú eres vegetariano, yo soy carnívora… lo que me dé la gana. Pero eso de ‘yo no puedo comer esto, solamente lo que yo me cocino en mi casa’… ¡Oiga usted, pues quédese en su casa!», sentenciaba ante la cámara de Mediaset sin ninguna empatía por lo que había sufrido su cita.

Avelino acabó pidiendo una ensalada para poder cenar con ella y que así no se sintiese incómoda: «Si puede ser, ponme una ensalada, así como un poquito y ya está, para no hacerle un feo». Como era de esperar, aun así, cada uno se fue por su camino a la hora de tomar la decisión final y abandonaron por separado el restaurante de ‘First Dates’.