De nuevo el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para todos aquellos que están en busca del amor.

En él, dos personas solteras cenan y se conocen para comprobar si son compatibles y podrían llegar a tener una relación. Aunque parece que algunos van con el objetivo de conquistar a los miembros del programa, donde el más solicitado es Carlos Sobera.

En esta ocasión, la encargada de piropear al presentador fue Maria Luisa, y es que, al ser preguntada por este sobre su prototipo de hombre, esta contestó: “Creía que querías que te definiera a ti, pues estás buenísimo”, a lo que, entre risas, el presentador de ‘First Dates’ le respondió: “A mí me da que el que entre te va a enamorar”.

María Luisa es muy fan de Carlos Sobera: "Estás buenísimo" 🔥#FirstDates5E

https://t.co/YM2vtLYiF7 — Cuatro (@cuatro) January 6, 2022

Su cita de la noche sería Avelino, que por lo que parece no le gustó a nuestra protagonista: “No espero un Adonis ni nada por el estilo, pero un físico en condiciones, que el pobre es transparente” comentó la andaluza sobre su cita.

Parecía que los inconvenientes aumentaban, y es que la diferencia de edad suponía un dato a tener en cuenta, que no terminó de gustar a la invitada, ya que consideró que la diferencia de 12 años era demasiado.

¿Qué pensabais que no podía ir a peor? Cuando Lidia Torrent fue a tomarles nota para cenar, Avelino le dijo su preferencia: “Aunque me lo pongan, no voy a comer porque no puedo. Me operaron de cáncer de colon hace seis años. Ya estoy bien, pero tengo que comer cosas que hago yo”.

Lo que mal empezó mal acabo, y es que para María Luisa: “Esa forma de vida no encaja con lo que yo deseo, quiero a un hombre que no tenga impedimentos de ir a ningún sitio, ni para comer, ni para beber”.

Al final de la cita, ante el esperado “no” de la andaluza, Avelino mostró su deseo de no volver a quedar como pareja: “Aunque como amiga si porque es una gran mujer” argumentó.