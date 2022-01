El pasado martes 4 de enero, las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse. Y es que pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’, uno de los programas que más éxito cosecha en nuestro país. En esta ocasión, tuvimos la oportunidad de conocer a Luis Miguel.

Nada más entrar en el restaurante, no dudó un solo segundo en piropear al presentador de ‘First Dates’: “Sobera es un ‘sugar daddy’ en potencia. Quiero que me sobe entera”, reconoció. El maquillador, además, quiso añadir que “el barman está muy bueno, pero Sobera es Sobera”. ¡Lo tenía muy claro!

El catalán no dudó un solo segundo en explicar que “soy una persona no binaria. Me considero mitad chico, mitad chica. Tengo unos amigos que a veces me llaman Luisa y, en otras ocasiones, me llaman Luis. Me es igual”. Lo cierto es que reconoció que llegaba al programa con muchísimas ganas de enamorarse.

Andrés, a Luis Miguel: «Yo soy un chubby y me gusta un buen chaser» 😏 #FirstDates4E https://t.co/nsnNNdMFsv — First Dates (@firstdates_tv) January 5, 2022

Su cita fue Adrián. En su presentación, aseguró que “mi padre se piensa que soy gay porque estoy gordo y que, cuando adelgace, me gustarán las chicas. Pero no, a mí me gustan los hombres desde que tengo uso de razón”. Nada más conocerse, el panadero aseguró que le sonaba mucho la cara de Luis Miguel.

Éste no tardó en responder: “Me pasa un montón porque me dicen que parezco Falete. El otro día me confundieron con él en un restaurante, pero no me molesta porque es un gran artista”. Una vez comenzó la cena, decidieron hablar de sus redes sociales. Adrián reconocía que “tengo más de 15.000 seguidores por enseñar mi cuerpo, y eso que antes me daba vergüenza porque un gordo no sube fotos sin camiseta”.

Por si fuera poco, hablaron de cómo les gustaban los chicos y, sobre todo, qué buscaban. Luis Miguel dejó claro que “quiero encontrar a alguien con quien compartir mis sentimientos”. Adrián tenía otros planes: “Prefiero echar un ‘kiki’ que darme un beso con un chico”. En la decisión final, el panadero no quiso tener una segunda cita con el maquillador: “Somos incompatibles, pero como amigo aquí me tiene”. Luis Miguel estuvo de acuerdo, porque sentía que no tenía nada en común con él.