En la entrega de ‘First Dates’ del pasado martes 4 de enero, Sebas fue uno de los comensales. Tiene 24 años, es cantante y en un futuro le gustaría ser más conocido. Por otro lado, Paulina también busca lo mismo, es decir, ser conocida, pero en su caso por las redes sociales. Lleva dedicándose a ello desde los quince años y ya es una influencer con mucho éxito. Busca una pareja que pueda llevar el mismo nivel de vida económico que ella, ya que cortó con su anterior pareja por este motivo.

Paulina no ha dejado de preguntarle a Sebas un millón de cosas durante la cita en el programa: el tipo de música que canta, los seguidores en sus redes sociales, qué idioma habla, si baila o no, el número de novias que ha tenido…Las respuestas fueron de su agrado, sin embargo, hubo una excepción que fue que Sebas canta y toca también en la calle.

Esto no le hizo mucha gracia, ya que no piensa que eso está en un nivel de vida que ella quiere. A ella le gusta viajar, sacarse fotos, ir a buenos hoteles…y quiere que su pareja también pueda permitírselo para ir con ella. “Con mi anterior pareja cortamos por la diferencia económica, él no podía permitirse ese tipo de lujos y era un problema”, confesó la joven durante la cena en el restaurante de Cuatro.

Para Sebas no fue ningún obstáculo el requisito de ella, no obstante, le confirmó que él podía adaptarse a ese nivel de vida ella siempre y cuando ella reconociese su profesión de cantante y todas las consecuencias que ello trae. El chico quedó asombrado cuando esta le contó que, tras haber ganado muchos seguidores de forma rápida, Playboy contactó con ella para colaborar y que fuese portada de una de sus revistas. La cita fue increíble y acabó con una canción de Sebas que enamoró a Paulina, por lo que la decisión final por parte de los dos fue tener una segunda cita fuera de ‘First Dates’.