‘First Dates’: un comensal se lleva una gran desilusión al conocer a su cita

La pasada noche del 29 de diciembre una nueva tanda de solteros acudió a First Dates en busca del amor. No a todo el mundo se le da bien captar indirectas y este fue el caso de uno de los comensales, que no consiguió entender las de su cita.

La soltera que ha llegado al restaurante es Virginia, una técnica de rayos de 26 años. Le ha asegurado a Carlos Sobera que en el amor no le ha ido bien porque en todas sus relaciones se ha topado con personas raras con los que no cuaja, que tienen una doble vida o que un día sin más le dejan de hablar.

Música, dinero y atracción 🔥 Las parejas de #FirstDates29D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/1auPplrytV — First Dates (@firstdates_tv) December 29, 2022

Su cita ha sido Samuel, de 34 años. Él ha dicho que no se conformaba con cualquiera y cuando ha visto a Virginia se ha quedado sorprendido y se ha puesto nervioso. “Uy, esto es mucho para mí”, ha confesado el soltero. Sin embargo, a la chica él no le ha gustado nada y se lo ha dejado saber a través de indirectas sutiles y no tan sutiles.

Todo estaba transcurriendo de manera normal hasta que el chico ha decidido preguntarle a su cita por qué una chica tan guapa llevaba tanto tiempo soltera. Ella ha contestado que porque es una persona con taras y tóxica en las relaciones. No ha quedado muy claro si lo ha dicho en broma o si realmente lo ha dicho para intentar espantar a Samuel, al que le ha costado creerse esas declaraciones.

Por último, les han invitado a tomar el postre en el reservado de First Dates y Virginia ha tenido muy clara su decisión a la hora de rechazarlo. La chica ha hecho un comentario que podría considerarse popularmente feo y es que ha confesado que buscaba un hombre con dinero. A pesar de todo, Samuel no había captado que Virginia no tenía ningún interés en él, por lo que se ha llevado una gran desilusión cuando la técnica ha decidido no seguir conociéndole.