‘First Dates’: Una comensal sorprende con los motivos por los que no le gustan los niños

El pasado jueves 29 de diciembre First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde el público pudo conocer a comensales como Virginia, una joven con una personalidad bastante peculiar que señaló que su humor pude cambiar unas seis veces en 15 minutos.

Al ser la primera en llegar al restaurante, la soltera se puso al día primero con Elsa Anka hablando de su pasado amoroso. «En el amor no me ha ido bien porque me han tocado personas raras, como que tienen doble vida o me hacían un ghosting y desaparecían», explicó.

Música, dinero y atracción 🔥 Las parejas de #FirstDates29D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/1auPplrytV — First Dates (@firstdates_tv) December 29, 2022

Su cita de la noche fue Samuel, un joven con las ideas muy claras respecto a lo que quiere y lo que no en una relación sentimental. «He llegado a un momento que me he priorizado tanto que ya no me conformo con cualquier cosa. Podría estar con muchas mujeres, sí, pero no quiero estar con cualquiera, sino con alguien que me llene de verdad», admitió.

Tras conocerse un poco a lo largo de la cena, Virginia dejó al soltero sin palabras al confesarle como es ella en las relaciones de pareja. «Soy una persona con taras y tóxica en las relaciones», dijo sin miramientos al gaditano. Pero, no fue lo único con lo que lo sorprendió. «No quiero tener niños, me incomoda su presencia, noto que les caigo mal y ellos a mí, también», reconoció la comensal.

Además, la joven le explicó que lo que ella busca en un hombre en la actualidad no es amor, sino dinero. Un conjunto de señales con las que dejaba claro que ambos no tenían futuro como pareja, pero Samuel no le dio importancia. De hecho, al soltero tampoco le importó cuando ella rechazó tomarse el postre con él en el reservado.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, el gaditano afirmó que sí le gustaría volver a tener una cita con Virginia. «Porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero». Sin embargo, ella no tenía ninguna intención de volver a verle. «No hemos alcanzado el nivel físico para quedar otra vez», sentenció.