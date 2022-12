Fran, en ‘First Dates’: “La gente cree que soy estúpido”

Una noche más First Dates regresó a la pequeña pantalla para ofrecer a los espectadores una nueva entrega del icónico show de citas. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a Fran, un joven albaceteño que se adentró a la aventura de Cuatro para encontrar a alguien con quien salir.

Eso sí, lo que no pasó desapercibido fue la peculiar forma de describirse a sí mismo, pues el soltero habló sin filtros de la forma errónea en la que la gente cree que es. «Creo que soy bastante simpático, aunque físicamente no lo aparente, ya que es un hándicap que siempre llevo encima. La gente piensa que soy bastante estúpido, pero la verdad es que soy agradable», señaló.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8D en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/onNwRK0tci — First Dates (@firstdates_tv) December 8, 2022

Tras dos relaciones duraderas, Fran explicó que en el amor no le había ido nada mal. Pero, esta vez se encuentra en busca de alguien «para compartir cosas y salir. Me gusta estar en pareja». Su cita de la noche fue Pepe, un joven que se definió como una persona divertida y espontánea.

La primera toma de contacto entre ambos solteros no comenzó nada mal, de hecho, el propio Carlos Sobera no pudo evitar destacar que incluso compartían el mismo gusto para vestir. Pues, habían acudido prácticamente iguales al programa. «De negro, la barba, el corte de pelo, el tipo de cazadora que lleváis…», señaló.

A lo largo de la velada, Fran y Pepe se fueron percatando de la gran cantidad de puntos que compartían en común. Pero, fue durante el Rasca del Amor cuando el humor del enfermero salió a la luz. «¿Con cuántos hombres follas a la semana?», preguntó el onubense. Una cuestión de su propia cosecha y que no estaba entre las preparadas por el equipo de First Dates.

Y es que, tan directa era la pregunta que Fran no se creyó que fuera algo estipulado por el programa. «¿Esto pone, de verdad? ¡No me lo creo!», declaró sin dar crédito. Fue entonces que cogió la tarjeta y comprobó que sus sospechas eran acertadas. «¡Ves! No me lo creo, ya me estabas mintiendo. No pone eso, pero te la puedo preguntar. Venga, ¿con cuántos?», dijo, lanzándole la pregunta a su cita.

«Según la semana», le contestó Pepe entre risas. Al final de la noche, en la decisión final, Fran y Pepe volvieron a coincidir en otra cosa, sus ganas de seguir conociéndose en una segunda cita. «Me lo he pasado muy bien con él, nos hemos reído mucho», comentó Pepe. Unas palabras con las que pusieron punto final a su paso por First Dates.