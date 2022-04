En una de las últimas entregas de ‘First Dates’, una de las comensales tuvo que enfrentarse a un trauma infantil que no había superado aún. Saray acudió hasta el programa de Cuatro para intentar encontrar el amor, pero no sabía que tendría que enfrentarse para ello a un problema que le acompaña desde niña. La alavesa de 31 años se presentó diciendo que «soy vegetariana, feminista, me gusta mucho la música y toco muchos instrumentos, pero ninguno bien».

Tras esta breve introducción, le explicó a Lidia Torrent que «toco el ukelele, el violonchelo, el piano… también hablo cinco idiomas». Laura, sería su cita y entraría después confesándose también apasionada de la música: «Toco la guitarra, el ukelele, el piano, estoy aprendiendo a tocar los bongos y formo parte de un grupo de batucada”, señaló la barcelonesa de 27 años.

Además, agregó que «uno de mis sueños desde pequeña es componer una canción para Disney que ganara un premio como Mejor Banda Sonora Original». Cuando se encontraron ambas se mostraron tímidas por los nervios y tardaron un poco en conseguir que la conversación fluyese. Sin embargo, la música hizo de hilo conductor de la charla durante la cena y acabaron la cita en el fotomatón para grabar un recuerdo de esta velada en el programa de Cuatro.

Nada más entrar, Saray no pudo evitar exclamar: «¿Por qué globos?». Resultó que la auxiliar de enfermería tenía fobia a los globos y se llevó las manos directamente a la cabeza al verlos. «Tengo una fobia terrible con ellos desde pequeña, me dan pánico», contó la vasca. No obstante, las gemelas Zapata le rogaron que explotase uno de ellos para descubrir qué mensaje se encontraba dentro.

“Qué mal lo he pasado”, admitía Saray antes de realizar la acción del mensaje, que era coger de la mano a Laura y decirle algo bonito. Mientras que la de Álava aceptó tener una segunda cita con la catalana porque «me he reído un montón, me ha caído muy bien, es maja y mona», la ingeniera también optó por ese segundo encuentro fuera del restaurante de ‘First Dates’ porque “la cita se me ha hecho corta”.