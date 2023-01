‘First Dates’: Carlos Sobera, en shock al conocer este detalle de Zaira

Una comensal vuelve a sorprender a Carlos Sobera en el programa First Dates, en este caso se trata de Zaira, una mujer dispuesta a encontrar el amor en el programa, está buscando una pareja estable, pero con la que poder compartir una vida un tanto ajetreada. Zaira ha pasado por dos divorcios y dice tener muy poca suerte en el amor, se presenta al programa a ver si esta situación cambia.

Tiene cinco hijos y se encarga ella sola de cuidarlos diariamente, confiesa que, si un hijo ya supone mucho trabajo cuidar a cinco hijos a veces resulta ser agotador, pues hay que estar pendiente de llevarles a las guarderías, colegios, clases, hacer las comidas…. Aunque luego los mira y reconoce que son el motor de su vida y lo que le anima a seguir. Carlos Sobera al enterarse del número de hijos que cuidaba ella sola no podía creérselo y le preguntaba cómo se organizaba, pues a él con dos ya le costaba.

Carlos Sobera alucina con la familia (muy) numerosa de Zaira: «Yo tengo dos y estoy estresado» #FirstDates3Ehttps://t.co/LftSdycCF7 — First Dates (@firstdates_tv) January 3, 2023

Zaira está buscando un hombre al que le gusten los niños y sepa cuidar y hacerse cargo de una familia: “Quiero a un hombre que sepa lo que es tener una familia porque cinco niños es un ajetreo y un estrés que te mueres, y si no estás preparado emocionalmente…”, afirmaba la murciana. Manolo fue su cita, un hombre que nada más entrar al local se impresionó muchísimo: “Es guapísima, un cuerpo de pecado y preciosa de cara”, comentó en First Dates.

Después de una entretenida velada donde conocieron más sobre sus vidas, llegó el momento de tomar la decisión final. Manolo sí quiso tener una segunda cita, pues cree que encaja en el papel de padre y marido que ella necesita. Por su parte, Zaira no tuvo la misma sensación y decidió no tener una segunda cita pues no había conectado con él.