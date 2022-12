Carlos Sobera, emocionado con la inesperada confesión de Israel Arroyo en ‘Pesadilla en el paraíso’

Carlos Sobera es un presentador que vive las emociones de una manera muy sensible, y por esa misma razón, siempre se emociona al ponerse en la piel de sus compañeros de programa. Hace una semana se le saltaban las lágrimas al despedir a Lara Álvarez en su último día como presentadora de Pesadilla en el paraíso, esta misma semana le ha vuelto a ocurrir de la mano de Israel Arroyo, último expulsado de este programa.

El concursante Israel Arroyo se despedía de Pesadilla en el paraíso, quedándose a las puertas de la final del programa, la cual tendrá lugar el próximo miércoles, ha querido dar las gracias al programa por la oportunidad que le habían dado, además de hacer un repaso por todos los momentos que ha vivido en este, tanto los malos como los buenos.

La enigmática despedida de Lara Álvarez en #PesadillaEnElParaiso #PesadillaParaiso15 Carlos Sobera: «Recuérdalo siempre, jamás andarás sola. Todo el equipo de Telecinco te quiere un montón» pic.twitter.com/iIQpuZ3A7A — telemagazine (@telemgzn) December 15, 2022

Sin embargo, el momento más emotivo se vivía cuando los padres fueron a visitarle, momento en el que se trató el tema de su hermano fallecido hace cuatro años en un accidente de tráfico “Hay una cosa que nunca he contado, me siento muy culpable de la muerte de mi hermano. El nunca cogía el destino de Cuba, pero el veía que yo lo pasaba allí muy bien. Yo le decía que fuera y él se fue a Cuba, pero nunca volvió”, relataba entre lágrimas.

Israel ha llegado al plató para afrontar sus cuentas pendientes y muestra su lado más sincero #PesadillaDebate15 💔 https://t.co/Ddi5KSyXne — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) December 19, 2022

Este se acercaba corriendo a abrazarle y dedicarle unas bonitas palabras de apoyo en esos momentos tan duros: “No, no digas eso, por favor. Eso es el destino, podría haberle pasado en cualquier sitio Madrid, Canarias, París, no te sientas mal, pero para nada, eso quítatelo ya de la cabeza”, le explicaba tratando de animarle. Aunque finalmente acabaron los dos derramando lágrimas: “Han sido años muy duros, lo de mi hermano, la pandemia. Yo solo quería que en este concurso la gente se riera porque lo hemos pasado muy mal”, explicaba muy emocionado.

Aunque no todo iban a ser lágrimas, el vidente explicaba que estaba muy contento por haber podido perder 20 kilos durante el programa: “Es una buena razón para ir a la granja. Sí, debes estar muy contento sobre todo por tu salud”, terminaba diciendo Sobera.