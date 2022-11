Carlos Sobera se sincera, como nunca, sobre su posible retirada de televisión

Carlos Sobera, uno de los rostros más conocidos en la televisión de nuestro país, ha hablado sobre si ha pensado en retirarse del mundo mediático con nuestros compañeros de Lecturas. El presentador de concursos como First Dates, Pesadilla en el paraíso y Atrapa un millón, se ha sincerado sobre su futuro.

A sus 62 años, el presentador afirma que de momento no ha pensado en su retirada. Por si fuera poco, ha contado más detalles sobre como vive su día a día: “Me gusta parar periodos de diez o quince días. Desconecto, vuelvo con las pilas cargadas y luego sigo”, expresó. Es evidente que le encanta aprovechar estos días para estar con su familia y amigos.

Aunque no se plantea hacer parones muy largos en su trabajo: “Me gusta combinar ocio y trabajo, no me gusta lo del año sabático porque creo que al mes y medio tendría que ingresas en un psiquiátrico”, decía, entre risas, a nuestros compañeros de Lecturas. Él necesita presión y acción constante en su vida para no aburrirse.

También nos ha dejado con una frase que ha gustado mucho al preguntarle sobre su retiro: “Yo siempre digo que mi trabajo es mi vida, ¿y quién se jubila de la vida? Nadie”, así es como dejaba claro que por el momento y por muchos años más vamos a seguir viéndole en la televisión, presentando nuestros programas favoritos.

Aprovechó para hablar sobre su relación con Rody Aragón, ex pareja de su actual mujer, Patricia Santamaría y padre de su hija Arianna: “Es muy curioso cómo cambia el mundo, porque yo ahora la llamo a ella hija porque la siento así y me han acusado de ejercer violencia vicaria. ¡Pero es que estamos locos! No hay ningún problema con Rody ni con nadie”, explicaba sobre su actual situación.