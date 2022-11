‘First Dates’: un comensal intenta sorprender a su cita diciéndole que tiene un pato

El pasado lunes 21 de noviembre, un nuevo grupo de solteros llegaron a First Dates con la intención de encontrar a su media naranja. En esta ocasión, un apasionado de los animales parece haber conseguido ese objetivo, el de encontrar el amor.

El soltero que he entrado primero al restaurante de First Dates ha sido Adán. Es nutricionista y para él es importante cuidarse porque su imagen es parte de su negocio. En el amor busca simplemente una chica que sea afín a él porque el físico no lo es todo: “si eres muy guapa y eres borde, me interesas menos tres”. Como hobbies tiene la música y el deporte, pero su verdadera pasión son los animales. Además, ha asegurado que si le hubieran dejado se habría llevado a su pato y en casa tiene perros, un gato y ha tenido una serpiente y una rana.

Su cita ha sido Sandra, que fue madre con 22 años y entonces su vida dio un cambio radical y ahora es monitora en el colegio de su hijo. A pesar de que a ella le gustaría estar más delgada, a Adán le ha parecido una chica mona. Se ha asustado un poco cuando le ha visto pedirse una cerveza ya que él no bebe absolutamente nada de alcohol. Ya en la mesa, ella ha contado que en realidad no suele beber y apenas sale de fiesta.

Sobre sus gustos, Sandra ha contado que le gusta el flamenco a lo que su cita confesaba que puede escuchar una de Camarón, pero que en la segunda baja el volumen: “Ya le he escuchado quejarse demasiado”. La monitora se ha sincerado al máximo con Adán y le ha contado al nutricionista que sufrió de ansiedad. Él no ha entendido que subirse al transporte público le produjera ansiedad. Sufrir esta enfermedad no es algo que uno elige y es importante tomárselo enserio, pero el soltero no parecía estar muy informado sobre el tema.

En cuanto a los animales, ella ha contado que actualmente tiene una tortuga y que tuvo un cerdo. “Me dijeron que era mini pig, pero no lo era”, ha explicado. El chico se ha quedado muy impresionado con este dato, ya que ganaba en originalidad a su pato. En la decisión final, ambos han decidido dar el sí a conocerse un poco más ya que habían conectado y tenían cosas en común.