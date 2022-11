‘First Dates’: Kevin, dispuesto a salir corriendo al ver a su cita

El pasado lunes 21 de noviembre, First Dates regresó a la parrilla televisiva para presentar a los espectadores de Cuatro los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a solteros como Kevin y Saray, dos jóvenes con gustos por la moda completamente diferentes.

Kevin llegó al programa de Carlos Sobera en busca de una mujer con la que compartir su pasión por la moda. Pero, ha sido ver a Saray, una joven que ha confesado que lleva muchos años siendo «choni con orgullo», y querer salir corriendo del restaurante. Un primer encuentro que ya comenzaba mal entre ambos y que empeoró a lo largo de la velada.

El paso estrella de Rauw Alejandro, modales extraños en restaurantes y educación religiosa 😱 Las parejas de #FirstDates21N ya han confirmado sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/zdwPJx8jgO — First Dates (@firstdates_tv) November 21, 2022

“¡Tierra, trágame! Estoy deseando irme”, dijo Kevin, nada más ver a la comensal entrar por el restaurante de Cuatro. Una primera toma de contacto que a Saray tampoco le hizo mucha gracia, pero por educación ambos decidieron continuar con la cena. Respecto a sí misma, Saray le explicó a Kevin que era una mujer que “me gusta llamar la atención, marcar la diferencia”. Además, entre sus pasiones está el irse de fiesta todos y cada uno de los findes de semana.

«Tiene su personalidad que es un punto a favor hacía su persona, pero no es el estilo de vestir que me gusta a mí en chicas”, señaló Kevin. Asimismo, la joven le explicó que se consideraba una mujer bastante sencilla, pues no le gustaba ni acudir a restaurantes. Un nuevo punto en contra para el soltero, que le explicó que a él si le gustaba mucho. “Soy muy basta”, le aclaró ella. Momento en el que le ha confesado que, en lugar de usar la servilleta, se limpia con la mano.

En el momento de pagar la cena, el comensal le ha explicado que se consideraba un caballero, pero de los que no invitan. Unas palabras que a Saray le han parecido estupendas porque ella no busca a un “pagafantas ni a un sugar daddy”. Sobre lo que busca en un hombre, la joven lo dejó claro. “Un cani del 2010, con su alfa, rapados…”, admitió. Cualidades que poco contrastaban con Kevin.

Y es que, mientras Saray se encuentra en la búsqueda de su cani ideal, Kevin busca a una chica pijita que sepa de moda. Por lo tanto, en la decisión final de First Dates ambos lo tenían claro. No había cabida para una segunda cita juntos, pero tampoco dejaron espacio a una posible amistad. Y es que, no hubo nada que los dos compartieran en común.