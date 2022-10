‘First Dates’ | Carlos Sobera, en shock con las aventuras sexuales de Jesús

El pasado lunes 3 de octubre First Dates volvió a aterrizar en la parrilla televisiva y lo hizo de la mano de un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, un hombre dedicado al 100% a la vida rural.

“Tengo 47 colmenas, media docena de mastines, gallinas, conejos… me he criado entre animales y cuando tenía 11 años iba para pastor, pero me metieron a estudiar porque decían que tenía buena cabeza”, le explicó a Carlos Sobera. Al verlo con la mano vendada, el presentador ha querido saber qué le había pasado al comensal, pero lo que seguro no vio venir fue su respuesta.

Un sistema para dar “cariño”, una cuestión de músculos y un soltero al que le gusta mucho hablar 😉 En una hora os presentamos a las nuevas parejas de #FirstDates3O. ¡Os esperamos! ❤️ pic.twitter.com/6Yv47TMWch — First Dates (@firstdates_tv) October 3, 2022

“Metí el pie en una zarza y me caí. Llevó la costilla jodida y esto. La putada es que a mí me gusta hacer el sexo con amor, pero como no tengo amor voy mucho a Alemania porque soy zurdo. Ahora tengo que utilizar la derecha y me voy casi a Marsella… ¿Me estás entendiendo?”, le comentó. Unas declaraciones que dejaron a Sobera totalmente perplejo.

“Soy ambidiestro porque de pequeño me ataron la mano para que aprendiera a escribir con la derecha, pero la tendencia natural…”, agregó. Tras una relación de 30 años el comensal acudió a First Dates para volver a encontrar el amor. Su cita fue Ketty, que quedó encantada con Jesús cuando le regaló un bote de melaza. “Para que te la des cuando te desmaquilles por la noche, no vas a encontrar una crema mejor”, le explicó el comensal.

A nivel personal, Ketty le ha contado que tiene dos hijos, pero que con uno de ellos tomó la decisión de no tener relación desde 2006. El motivo de ello es que no podía seguir sufriendo y llorando cada día por él. Una confesión que Jesús entendió. A lo largo de la velada todo fue marchando a las mil maravillas entre los comensales, por lo que en la decisión final lo tuvieron muy claro.

Ketty ha señalado que Jesús le parecía una persona muy interesante. Por su parte, el comensal le ha dejado claro que se iban a dar el teléfono y que si a ella le parecía bien podía venir más veces a Madrid para seguirse conociendo. Palabras con las que dieron por concluido su paso por el restaurante de Cuatro.