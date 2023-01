‘First Dates’: Manuel asegura que jamás podría estar con una chica «con la boca fea»

Una noche más, los espectadores de First Dates se quedaron muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. En esta ocasión, los que más dieron que hablar fueron Manuel y Silvia.

Silvia fue la primera en llegar al restaurante de First Dates y le contó a Carlos Sobera que era una joven bastante risueña, además confesó que el gimnasio le cambió la vida: «Para mí es muy importante porque cuando pasé una mala época empecé a ir y me ayudó a salir de todo lo malo».

La cita de Silvia fue Manuel, que tras su llegada al restaurante, nada más conocer a la joven hizo hincapié en la afición que tenían ambos por los tatuajes: «Me ha llamado la atención porque no suelo ver gente parcheada, y ella sí lo es. Eso me gusta», señaló.

Hacer match con el Papa y fachas 😅 Las parejas de #FirstDates3E ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/SGdJGEOhD7 — First Dates (@firstdates_tv) January 3, 2023

A lo largo de la cena, Manuel y Silvia hablaron de los tatuajes más curiosos que llevaban en el cuerpo así como también sobre la afición de Silvia por el gimnasio: «Voy poco y, cuando lo hago, voy pillado de tiempo por el trabajo», comentó el joven.

Después de la cena, jugaron a los Rascas del amor del programa, donde respondieron a las preguntas más comprometidas: «¿Qué es lo que menos te gusta de una persona? Puede ser muy guapo, pero te tirará para atrás algo», preguntó Manuel a la joven.

Silvia le contestó rápidamente: «Que sea facha», mientras que Manuel le explicó que a él «no me gustaría si tuviera la boca fea, pero lo que más me llama la atención de una chica son sus ojos». Finalmente, ambos quisieron volver a tener una cita fuera de las cámaras del programa, para conocerse mejor.