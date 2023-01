‘First Dates’: Fátima desvela el curioso motivo por el que tiene poca autoestima

Cuatro ha dado la bienvenida al nuevo año y lo ha hecho de la mano de un nuevo programa de First Dates. El popular show de citas presentado por Carlos Sobera se ha consagrado como una de las apuestas indiscutibles de la cadena, y no es para menos. De hecho, en la última emisión los espectadores pudieron comprobar que no siempre sale todo como lo esperado.

Una de las primeras comensales en llegar al restaurante fue Fátima, una fotógrafa murciana que nada más entrar se ganó los halagos de Elsa Anka. «¡Qué guapa!», le dijo la presentadora. Pero la comensal, que no estaba acostumbrada a recibir piropos, no estuvo de acuerdo.

Arnau viene buscando una mujer maravillosa con la que compartir la naturaleza y el deporte 🍃

Su cita será Fátima, quien se considera graciosa y fotógrafa «rara» 😌 🆕 PREESTRENO de nuevas veladas de @firstdates_tv en 𝗺𝗶𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗣𝗟𝗨𝗦📺➕▶ https://t.co/E63FBodwmF pic.twitter.com/xQDqQOEVir — mitele plus (@miteleplus) January 1, 2023

«Tengo poca autoestima porque soy ‘un orco de Mordor’, lo acepto, es lo que hay, es algo que tengo que superar. Pero soy muy graciosa», señaló la joven. Su cita de la noche fue Arnau, un valenciano que se presentó en el programa con un tambor chamanístico bajo el brazo.

Tal y como explicó a las cámaras de First Dates, el chamanismo le hizo superar un cáncer cuando tenía quince años gracias a las buenas vibraciones proporcionadas por su padre, que era chamán. Sin embargo, durante la cena Fátima confesó que el chamanismo era algo que no le convencía demasiado, un punto que no le hizo gracia a Arnau.

Asimismo, otro tema con el que tampoco estuvieron de acuerdo fue el relacionado con los niños. Fátima es madre de un pequeño de dos años, fruto de su anterior relación pero, para Arnau los niños nunca han sido su punto fuerte. «Siempre que he estado con niños tan pequeños me he sentido muy incómodo porque necesitan atención todo el día», comentó.

Como se veía venir, en la decisión final de First Dates ambos estuvieron de acuerdo en una sola cosa, no tener una segunda cita juntos. Pero, las prisas por dejar el restaurante de Cuatro les jugaron una mala pasada. Y es que, cuando iban a salir por la puerta del local, una de las gemelas Zapata les dijo que les faltaba pagar la mitad de la cuenta. Fue entonces que Arnau tuvo que retroceder y pagar su parte para poder marcharse.