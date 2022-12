‘First Dates’: Una comensal asegura que le ha gustado más Matías Rouge que su cita

Una noche más First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores de la cadena española un nuevo programa del show de citas. Un encuentro donde la audiencia pudo ver cenas como la de Laura y Oliver, dos jovenes con las ideas muy claras sobre lo que quieren en el amor.

Laura, una andaluza de 25 años, lleva 8 años viviendo relaciones poliamorosas y ha confesado que no cree en la exclusividad sexual. En este momento, la comensal tiene una relación con un chico, pero busca a otra persona que le aporte nuevas experiencias y puntos de vista.

Oliver y el sexo: “Me ponen los hombres como Matías, pero el sexo con chicos no me gusta”#FirstDates27Dhttps://t.co/iNoO6xp41T — First Dates (@firstdates_tv) December 27, 2022

Su cita de la noche fue Oliver, un joven madrileño de 28 años que ha confesado que siempre le han dicho, nada más conocerle, que parece gay. Al respecto, el comensal ha explicado que al principio le molestaba un poco, pero que ya no le importa porque prefiere parecer gay a ser “el típico hetero normativo”.

Asimismo, y aunque ha afirmado que no se considera preparado para intimar con un hombre, no ha podido evitar quedarse prendado de Matías Roure, el barman de First Dates, al entrar al restaurante. De hecho, el comensal ha alucinado tanto con el físico de Roure que ha sentido que podría ser el doble de Thor perfectamente. “Es guapísimo”, señaló.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas por Laura, quien comprobó de primera mano como su cita de la noche quedó más encantada con el barman del programa que con ella. Posteriormente, los comensales se han dirigido a la mesa para conocerse mejor, momento en el que se han dado cuenta de que compartían muchos puntos en común.

Asimismo, a Laura le ha gustado mucho saber que Oliver tenía pluma y que le encantaba tenerla. “Estos pantalones son de la sección de chica”, le dijo. La cena ha girado mucho en torno a las relaciones personales y el poliamor pero, aunque ambos se comprendía perfectamente, tenían muy claro que lo suyo no podría ir más allá de una relación sentimental.

En la decisión final de First Dates, Oliver se ha mostrado encantado de volver a quedar con Laura. Pero, ella le ha dejado claro que de forma romántica no porque ella era muy difícil de enamorar y no había sentido lo que esperaba con él.