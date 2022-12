‘First Dates’: Sandra, aterrada ante este inesperado reencuentro

El pasado jueves 22 de diciembre First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas presentado por Carlos Sobera. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a comensales como Sandra y Benjamín, dos solteros que sorprendieron a todos al explicar la casualidad que los une.

La primera en llegar al restaurante de Cuatro fue Sandra, una tatuadora de 34 años que busca a un hombre feminista. Tras estar es una relación de once años, de la cual nació su hijo, la mujer ha decidido volver a darse una nueva oportunidad en el amor.

Un descenso y una gran exigencia con la edad ❤️ Las parejas de #FirstDates22D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/TvQQLq5FEM — First Dates (@firstdates_tv) December 22, 2022

Su cita de la noche fue Benjamín, un hombre que también se dedica al mundo del tatuaje y que se considera todo un romántico. El soltero ha señalado que busca elegancia en una chica y, sobre todo, que le aporte un equilibrio a su vida. Pero, y aunque los dos iban con muchas ganas al programa, nada más verse el uno al otro la magia se rompió.

Las ilusiones de Sandra se terminaron de un segundo a otro cuando vio al comensal entrar por la puerta del restaurante. ¿El motivo? Ambos se habían visto en el mismo tren de camino a First Dates y la impresión que tuvo la comensal en ese momento no fue nada buena.

“Lo he visto en el tren y ha sido la típica persona que te quedas mirando y no tienes nada en común. Encontrármelo aquí ha sido como: ‘no por favor’”, explicó. “Es la típica persona que carraspea y tira el mocarro en el tren y he dicho, por favor, que no sea él y, por favor, que si ha sido”, agregó con pesar.

A pesar de que a priori la cita no comenzó con buen pie, lo cierto es que durante el transcurso de la cena ambos se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común. La cena terminó siendo de lo más agradable para ambos, y aunque en la decisión final prefirieron continuar por caminos separados, los solteros han coincidido en que quedarían como amigos en alguna ocasión.