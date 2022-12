‘First Dates’: Un comensal lleva una longaniza de regalo a su cita

Una noche más First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores de la cadena española un nuevo programa del show de citas. Un encuentro donde los espectadores pudieron ver cenas como la de Josep y Dolores, dos solteros de 65 años que buscan una nueva oportunidad en el amor.

Procedente de Vic, Josep acudió al programa de Carlos Sobera para encontrar a una mujer con la que asentar la cabeza definitivamente. Tras haber tenido una relación de 24 años y otra de 11, el comensal ha señalado que ya no desea ir de flor en flor. Por ello, y aunque ha afirmado que las mujeres siempre han sido su pasión, ha acudido al show de citas.

El amor por la cocina, la edad y mucho baile ❤ Las parejas de #FirstDates26D ya vienen de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/eiSDu6hIUa — First Dates (@firstdates_tv) December 26, 2022

Su cita de la noche fue Dolores, una jubilada de Badalona que se ha definido como una mujer con una mentalidad muy abierta. Pero, sin lugar a duda, lo que no se esperaba era el regalo que le iba a hacer su cita de First Dates. Y es que, Josep le ha llevado una longaniza de Vic de la carnicería en la que trabajaba hasta hace un mes.

Pero, cuando el soltero ha visto a Dolores se ha arrepentido de haberle llevado la longaniza. “Me ha faltado algo”, ha asegurado el soltero. Asimismo, y aunque ambos tienen la misma edad, Josep ha señalado que le parecía demasiado mayor. Por su parte, Dolores tampoco tuvo una grata primera impresión.

“No me ha entrado a primera vista, el hombre está bien, pero no hay feeling”, ha confesado Dolores. A lo largo de la cena ambos comensales se han ido conociendo un poco mejor y, a pesar de que no iba fluyendo demasiado bien, al final terminaron entregándose en los juegos picantes que les han propuesto desde el restaurante del amor.

Ante ello, Josep le ha dejado claro a Dolores que es un hombre muy activo sexualmente a pesar de su edad y que no necesita ningún tipo de ayuda al respecto. Unas palabras que, inevitablemente, le han dado mucha risa a Dolores. Al final de la noche, y aunque los besos no faltaron entre ambos, los dos solteros coincidieron en que les faltaba chispa para tener una segunda cita.