‘First Dates’: Toni se queda en shock ante el rechazo de su cita

El programa First Dates emitido en Cuatro vuelve a generar anécdotas entre sus comensales, esta vez han venido de la mano de Sasha y Toni. Ella, se describe como disfrutona profesional, es muy alegre, actualmente vive en Málaga, pero es de origen mitad persa y mitad sueca. Ante la pregunta de cómo habían sido sus relaciones anteriores, comentó que todas sus parejas habían sido españoles porque los considera unas personas muy exóticas y ella está buscando a alguien que quiera disfrutar de los pequeños placeres de la vida.

Por otro lado, está Toni, un chico de Toledo que vive en Cádiz, al que le gusta mucho el humor, una de sus aficiones es buscar que la gente se ría con él y se lo pase bien en todo momento. Sasha al verle se quedaba encantada y desde el primer momento comenzaron a congeniar. Durante la cena trataron de intentar adivinar sus edades, Toni, se quedaba muy corto pues según él, el pelo le había despistado: “Eres una madurita”, le decía.

Un comentario que a su cita no le sentaba del todo bien, aunque él no se percató de esto. Llegaba el momento de hablar sobre sus relaciones pasadas, él las calificaba como raras pues desde el primer momento todo era una montaña rusa llena de idas y venidas: un día se querían mucho, al día siguiente lo querían dejar, y así durante el tiempo que duró su relación.

Además, este comentó que le propuso tener una relación abierta a su anterior novia, algo que a la malagueña no le hizo ninguna gracia y fue uno de los motivos por los que en la decisión final expresó que no quería tener una segunda cita con él. Le comentó que no se veía teniendo una relación a largo plazo, en ese momento Toni se quedó totalmente en shock pues pensaba que ambos habían estado muy bien y le había pillado su puntillo.