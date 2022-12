‘First Dates’: la curiosa excusa de una comensal para no dar detalles de su vida íntima

First Dates ha vuelto a contar con unos invitados que han dado mucho de qué hablar, por un lado, tenemos a Mireia. Se trata de una joven de 23 años que se identifica como una mujer muy cabezota al ser Tauro, además de ser bastante casera y de ideas fijas. Está estudiando Educación Infantil, su principal afición es la moda y está buscando a un chico alto y si puede ser moreno mejor.

Carlos Sobera le preguntaba que cual era el motivo de haberse presentado al programa y que era aquello que la estaba haciendo fallar en el amor, ella contó que ha vivido unas experiencias muy malas con sus parejas anteriores. En su pasado ha tenido tres relaciones de alguna manera serias y la última de ellas acabó con un mensaje de texto, lo que no le gustó nada.

Alex, su cita de First Dates, le ha gustado mucho desde el primer momento, este se ha definido como una persona muy detallista y atenta pero no le gusta que lo sean con él. La comensal quería saber más sobre sus aficiones y lo que le gusta hacer en su tiempo libre, este comentaba que está trabajando a la vez de estudiando una oposición para ser Mosso d’ Esquadra. A ella le sentó bien la respuesta pues también estaba muy liada con las prácticas y los trabajos de fin de grado.

Mireia le comentaba que había estudiado trece años de baile y a consecuencia, ganado muchos títulos a nivel internacional. Esta información le interesaba a su cita pues también le gusta mucho bailar cuando sale de fiesta. La conversación iba fluyendo cada vez más y llegó el momento de la verdad, cuando preguntaban como habían sido sus anteriores relaciones.

La soltera no quiso soltar prenda y simplemente se limitaba a explicar cuales habían sido las causas de su ruptura. Como buena Tauro, no le gustaba nada hablar de intimidades en sus primeras citas. Algo que no le encajaba nada a Alex pues cada vez que quería saber algo de ella se excusaba en su horóscopo. Finalmente, los dos decidían que si querían tener una segunda cita y poder conocerse un poco más, aunque no sabremos si ella seguirá usando su horóscopo para no contar su vida personal o si intentará abrirse más.