‘First Dates’: dos comensales tienen un tenso desencuentro en la decisión final

Pedro, de 91 años, se presentó a First Dates en busca del amor. A pesar de su edad, tiene buen físico y se encuentra en perfectas condiciones, algo que según él genera mucha envidia a su alrededor. Aseguró que en los últimos años nunca ha pisado una farmacia y va todos los días al gimnasio durante varias horas para conservarse por muchos más años.

Su cita de esa noche era María, una mujer de 80 años y que tampoco aparentaba la edad que tenía. Sin embargo, a Pedro no le pareció lo suficientemente joven para él y la criticó de una forma un tanto desagradable: “¿Me vengo de Mijas para llevarme una mujer de 80 años y tener que cuidarla? Y yo para qué quiero eso. Con 80 años no puedes seguir mi ritmo, tiene que ser una mujer de 60 o 65 años para que pueda ir al mío”, comentaba de manera bastante desafortunada.

María si vieras todo lo que te ha dicho, no dirías que es educado #firstdates22D pic.twitter.com/2FTOTidLW3 — ⚡País de pandereta⚡ (@VlcMartina) December 22, 2022

Llegada la hora de pagar la cena, él no quiso invitarla y lo dividieron a medias, reconociendo que no la había invitado porque no le había gustado. Ambos acordaron que se verían en otras ocasiones después de salir de First Dates: “Es un hombre agradable, educado y me ha encantado, me ha gustado su sinceridad y es un hombre delgadito”, expresaba María de forma muy educada. Él por su parte no pensaba lo mismo y se echó a tras en el último instante: “Es muy buena y está muy bien, pero yo no podría estar con ella”, María en ese momento le dijo que lo sentía con cierta ironía.

“No te puedes comparar conmigo porque yo subo las escaleras de dos en dos”, expresó. Una frase bastante innecesaria con la que ella no se sintió nada cómoda. Por esta razón decidía abandonar el programa sin despedirse: “Me voy y ya está, no pasa nada”.