Oriol, en ‘First Dates’: “Prefiero comer mierda que bailar reggaetón”

El pasado miércoles 21 de diciembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera, conocimos a nuevos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Dos de los grandes protagonistas fueron Cristina y Oriol.

La barcelonesa reconoció que acudía a First Dates “en busca de un hombre empático con el que compartir las aventuras de la vida”. Por si fuera poco, la joven de 32 años reconoció haber pasado diversos episodios de ansiedad que provocaron que se convirtiera en una persona obesa. A pesar de todo, logró perder 50 kilos.

Lejos de que todo quede ahí, Cristina confesó a Carlos Sobera cómo le ha ido en el amor: “He estado 18 años con el padre de mis hijos, pero llevo 5 años sola porque me cuesta confiar. Hay mucho energúmeno suelto que te come la oreja”. Su cita para esa noche fue Oriol, cuya presentación fue la siguiente: “He sido un gordo toda la vida, de más de 100 kilos, pero ahora se me marcan hasta los abdominales”.

Lejos de que todo quede ahí, el comensal fue más allá: “Siempre voy en pantalón corto, tanto en verano como en invierno, ya que siempre tiene calor”. Aunque en persona Cristina le hizo saber que le gustaba su vestuario, lo cierto es que pensaba que no era el adecuado para una cita. A él le encantó que la barcelonesa no dejase de sonreír en ningún momento.

En la mesa, los dos decidieron hablar de sus vivencias en el ámbito amoroso e, incluso, sus experiencias en diversas aplicaciones para ligar. Lo que no esperaban era chocar tanto en cuanto a gustos musicales. Todo comenzó cuando Oriol preguntó lo siguiente: “¿Te gusta el reggaetón?”. Ella fue honesta: “Me gusta todo tipo de música, pero tengo una hija adolescente…”

El catalán no tardó en responder: “No puedo entender que una mujer se mueva al ritmo de una música que le degrada y le insulta”. Acto seguido, en el restaurante, comenzó a sonar un tema de reggaetón, y Oriol se negó a bailarlo: “Ponme música, esto no lo es”. Además, añadió: “Me da mucho asco, prefiero comer mierda que escuchar reggaetón”.

Aunque Cristina prefirió mostrarse educada durante toda la cena, lo cierto es que pensaba que Oriol era nada más y nada menos que un “garrulo, malhablado y pasota”. En la decisión final de First Dates, el barcelonés sí quiso tener una segunda cita con Cristina, mientras que ella declinó la oferta: “No coincidimos en muchas cosas y prefiero no repetir”.