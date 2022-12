‘First Dates’: Una comensal no es capaz de aguantar la risa al ver a su cita

El programa First Dates una vez más ha estado cargado de sorpresas y grandes momentos, esta vez han venido de la mano de Yolanda, una mujer colombiana que está buscando a una persona con la que poder compartir el resto de su vida y sobre todo que le sea fiel.

Elsa Anka le preguntaba a Yolanda si tenía en mente encontrar a un colombiano que desprendiera mucha fogosidad: “Se dice que los hombres latinos, colombianos son muy fogosos, ¿te gusta ese tipo de hombres y por eso vienes a First Dates? ¿Buscas algo así?”, expresaba ante el asombro de la comensal quién buscaba justo lo contrario: “No vengo buscando a un latino porque son muy sinvergüenzas, yo soy muy fogosa y mi marido me puso los cuernos. No creo que yo esté tan mal como para irse con otra”, aclaraba un tanto disgustada por su relación anterior.

La presentadora fue a la puerta para buscar a la que iba a ser su cita, mientras tanto el barman bromeaba con ella diciéndole que si por la puerta aparecía un latino le mandara a su casa: “No dejes ni que toque la barra”, decían entre risas. Por la puerta entraba Juan Francisco, un hombre que no le gustó nada a Yolanda y que nada más verle no pudo aguantar la risa, asegurando que no se sentía para nada atraída por él. El hombre sin embargo estaba muy feliz con su cita y le parecía muy guapa.

Los dos tuvieron una conversación interesante mientras cenaban, pero a ella seguía sin gustarle, y su opinión se aclaró del todo cuando Juan Francisco le echó más años de los que tenía: “Has fallado y por mucho”, pues Yolanda tenía 48 y él le había echado 53. Finalmente, el extremeño quiso tener una segunda cita pero ella se mostraba negativa: “No creo que podamos ser una pareja”, expresaba.