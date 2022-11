‘First Dates’: sale a la luz el nombre de quien sustituirá a Lidia Torrent

Este mismo lunes Elsa Anka comienza una nueva etapa profesional en Mediaset. La carismática presentadora da el salto al programa First Dates, en sustitución de su hija Lidia Torrent, tras haber comenzado su baja por su reciente maternidad.

“Mis expectativas respecto al programa son disfrutar del trabajo al máximo, de este momento que me permite hacer lo que más me gusta profesionalmente, y estar a la altura cubriendo a Lidia mientras ella disfruta de su maternidad”, afirma Elsa Anka sobre su incorporación a First Dates, un formato al que tiene mucho cariño.

Elsa Anka se incorpora esta noche a #FirstDates28N durante la baja maternal de su hija, Lidia Torrent ❤️ https://t.co/AItxlOangr — First Dates (@firstdates_tv) November 28, 2022

Por otro lado, Elsa Anka ha asegurado que First Dates es un programa del que le ha encantado ver todo el trabajo que hay detrás: “Trabajar al lado de Carlos Sobera es un lujo. Las gemelas Marisa y Cristina son la caña, es bestial ver la compenetración y conexión que tienen y son muy divertidas. Y con Matías, ¿qué te puedo decir? Me ha ayudado como todos a adaptarme. Entre ellos y el equipo técnico me han hecho sentir como en casa”.

«Comparto la opinión de mucha gente que se acerca a mí para hablarme de Lidia y del programa. Después de tantas noticias tristes, inquietantes y lamentables, ver ‘First Dates’ es una bocanada de aire fresco. Es desconectar, distraerte sin más, incluso jugar a acertar si las parejas se eligen o no», expresa la madre de Lidia Anka sobre el programa,

«El otro día leí que un médico dijo en una ocasión que la mejor medicina para los humanos es el amor y alguien preguntó: ‘¿Y si no funciona?’. El médico respondió: ‘Aumenta la dosis’. Además, ahora que ha llegado mi nieta vuelvo a ratificar que el amor se multiplica siempre. Es una sensación maravillosa sentirlo. Quizás con una buena sobredosis de amor y menos ego y vanidad el mundo funcionaría mejor”, comenta en la nota de prensa de Mediaset.