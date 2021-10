Eva González acudió recientemente a ‘Zapeando’ para presentar a todos los espectadores la nueva temporada de ‘La Voz’. Una nueva edición que está volviendo a cosechar grandes datos de audiencia y numerosos momentos inolvidables. Aspectos que la presentadora quiso tratar en el programa de LaSexta.

Pero, antes de que terminara su intervención, Dani Mateo le dejó claro que no podía irse sin «su dosis de humillación». Por ello, el presentador la invitó a participar a un juego donde González tenía que contestar con la máxima sinceridad a un test de preguntas de lo más íntimas.

Algunas de las preguntas que salieron a la palestra estaban relacionadas con su canción más odiada o qué canción le avergüenza haber bailado o cantado. Sin embargo, el momento donde la presentadora se sintió realmente apurada comenzó cuando Dani Mateo le hizo una íntima cuestión.

«¿En el karaoke con que canción te vienes arriba?», le preguntó el conductor del programa. «Bueno, a mí me pones a la Jurado y yo me creo que soy la Jurado. ¿Vale?», respondió Eva con humor. Un momento de lo más inesperado donde la presentadora de Antena 3 confesó ser toda una fan de la copla, pero que eso no quería decir que supiese cantarla bien.

«Yo canto realmente mal, suelo hacerlo sola para no dañar a la gente. No voy a cantar», dijo. Tras dichas declaraciones Valeria Ros le propuso que la cantara en directo, ya que «estaban solas». «Me apetece escuchar a mí a Eva», confesaba la colaboradora. «Tú no sabes lo que estas diciendo», le respondió la invitada entre risas.

«Perdón, no quería ponerte en un compromiso», se disculpó entonces Valeria. «No, no si no me has puesto. No voy a cantar, o sea no…», le contestó Eva González por su parte. Uno de los momentos más inesperados de la tarde.