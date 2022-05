Eurovisión 2022 ya está en marcha y seguro que muchos eurofans están pensando en acudir al evento del año. Lo cierto es que, aunque no lo pueda parecer, no es imposible todavía asistir al evento, aunque hay que tener en cuenta que no será fácil. Así se pueden comprar las entradas para ir como público.

Si eres fan del certamen de la canción, seguro que sabes que la venta de entradas comenzó el pasado 7 de abril y que se vendieron en apenas unos minutos, especialmente para la gran final del sábado. Pero, a estas alturas todavía hay pequeñas opciones de asistir, aunque en la final será casi imposible.

Tras comprobar que los tickets habían subido de forma considerable su precios, alcanzando hasta los 350 euros lo más caros. Pero, aunque ya han comenzado los ensayos y las semifinales ya calientan motores, lo cierto es que hay algunas entradas, aunque habrá que hacer un importante esfuerzo.

Las primeras entradas salieron a la venta en la plataforma Ticket One, donde todavía hay opciones para acudir al ‘jury show’ de la semfinal 2. Este ensayo general se celebrará el miércoles 11 y servirá para que el jurado haga sus evaluaciones, aunque no será retransmitido en televisión.

En el momento de cerrar este artículo también hay opciones de acudir al último ensayo de la segunda semifinal, denominado Family show’, y que se realiza a las 15 h.

También existe la posibilidad de acudir como espectador a la segunda semifinal, al evento que se retransmite por televisión, aunque con el inconveniente de que las entradas que quedan disponibles son con visibilidad reducida.