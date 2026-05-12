Encuesta: ¿Quién será salvado de ‘Supervivientes 2026’ hoy, martes 12 de mayo, según los lectores de Happy FM?

Tras la expulsión sorpresa de Nagore Robles el pasado domingo, que pilló a todos los concursantes por sorpresa, Supervivientes vive su última gala antes de la esperada unificación. Los robinsones ya piensan en convivir en una sola playa, pero los últimos movimientos del programa les han despistado por completo. Para esta noche de martes, los concursantes que llegan nominados son Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza y Almudena Porras, unas nominaciones que llegaron el pasado domingo, minutos después de que mandasen a Nagore a España sin casi tiempo para pensarlo. Ya puedes votar en la encuesta que tienes arriba y te contamos quién será el salvado esta noche, según los seguidores de Happy FM en redes sociales.

En X (antiguo Twitter), el favorito por nuestros lectores es Aratz, que hasta ahora había destacado por ser uno de los mejores supervivientes y ser uno de los que prefieren no entrar en polémicas. Con la llegada de la fase final es imposible no mojarse y el vasco tendrá que hacer todo lo posible por salvarse, pero su perfil como superviviente le puede ayudar mucho ante el público de la televisión, que suele valorar las pruebas y la pesca, dejando a un lado las peleas y la convivencia.

En Instagram, donde los seguidores de Happy FM han podido votar en una encuesta en nuestros stories, también es Aratz el que más papeletas tiene para salvarse. El 50 % de los que han votado han elegido al vasco para que sea el salvado en la gala Tierra de Nadie. Eso sí, el fandom de La isla de las tentaciones divide su voto entre Claudia Chacón y Almudena Porras, lo que se podría traducir en que el voto se divida y ninguna de las dos se salve. En nuestra encuesta, cada una tiene un 25 % de los votos. La peor parada para nuestros seguidores en Alvar, que no recibe apenas apoyos, por lo que parece que tendrá que esperar al jueves al veredicto del público. Pese a que es uno de los mejores aventureros, su discreción parece que no es suficiente para salvarse, aunque todo puede cambiar.

Ya puedes votar en la encuesta de Happy FM

Arriba puedes votar por su favorito para salvarse: Alvar Seguí, Claudia Chacón, Aratz Lakuntza o Almudena Porras. Todos ellos buscan llegar a la esperada unificación, donde la presión por llegar a la gran final en Madrid hará que la playa sea un hervidero.

Claudia es la que más apoyos suele tener a la hora de salvarse, pero esta vez tendrá que intentar movilizar el voto de los espectadores más jóvenes y de los fans de La isla de las tentaciones con Claudia, otra de las protagonistas de la última edición.