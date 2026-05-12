La Reina Letizia ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad informativa tras su aparición en la 48ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil El Barco de Vapor y Gran Angular, celebrados en la sede de la Comunidad de Madrid. El acto, una de sus citas culturales más relevantes del año, reunió de nuevo a la esposa del Rey Felipe VI con el mundo de la literatura infantil, un ámbito en el que mantiene un compromiso constante como parte de su agenda institucional.

En esta ocasión, su presencia no solo ha llamado la atención por su papel como presidenta del acto, sino también por la elección de su vestuario, que ha generado amplio interés mediático. La Reina ha optado por recuperar una blusa blanca vaporosa con detalles metálicos en forma de plumas, una prenda que no utilizaba desde el año 2018. Su reaparición ha sido uno de los elementos más comentados del evento, ya que se trata de una pieza con una fuerte carga visual y simbólica dentro de su armario.

La blusa, de corte fluido, escote redondo y mangas abullonadas, aporta un aire romántico y etéreo al conjunto. Sin embargo, la Reina ha decidido contrarrestar esa delicadeza con una prenda de gran impacto visual: una falda midi de cuero negro firmada por Hugo Boss. Este diseño, de corte estructurado y cintura alta, introduce un contraste marcado que se ha convertido en una de las señas de identidad del estilo de la Reina en los últimos años. La combinación de ambas prendas refuerza una fórmula estilística habitual en su vestidor reciente: mezclar piezas clásicas o vaporosas con elementos más contundentes o de estética «rock». Este tipo de equilibrio entre lo femenino y lo moderno ha sido interpretado como una evolución de su imagen pública, cada vez más orientada a looks con personalidad propia dentro de la formalidad institucional.

A nivel de calzado, la Reina ha apostado por la funcionalidad sin renunciar a la elegancia. Ha estrenado una versión de tacón bajo del modelo Bow Tie de Aquazzura, priorizando la comodidad durante un acto que implica varias horas de pie. Este detalle responde también a una tendencia cada vez más habitual en sus apariciones públicas recientes, en las que la comodidad ha ganado peso debido a problemas físicos en los pies. El conjunto se ha completado con un bolso de mano en tonos oscuros que mantiene la coherencia estética del estilismo. La elección general refuerza una imagen sobria, pero con un punto de sofisticación contemporánea.

Más allá del estilismo, el acto ha estado centrado en la entrega de los premios literarios a Josan Hatero y Alba Quintas Garciandia, galardonados por sus obras en las categorías infantil y juvenil. La Reina ha mostrado un especial interés por los libros premiados, ha conversado con los autores y ha destacado la importancia de fomentar la lectura desde edades tempranas como herramienta de aprendizaje y desarrollo personal.