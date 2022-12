Emma García se sincera sobre el futuro de Alba Carrillo y Jorge Pérez en ‘Fiesta’

Emma García, presentadora de Fiesta, ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Lecturas. Como no podía ser de otra manera, en ella se le ha preguntado por la historia entre Alba Carrillo y Jorge Pérez debido a su cercanía con ambos.

Fue en el programa de Telecinco presentado por García donde se dio la exclusiva de que el guardia civil y la modelo se habían liado en una fiesta organizada por la productora Unicorn Content. Ambos son colaboradores del magazine de fin de semana, por lo tanto, no tuvieron reparos en acudir a este programa para hablar sobre lo ocurrido.

La presentadora entrevistó a ambos en su momento, aunque más tarde los dos decidirían retirarse de los platós para alejarse de la polémica. En su entrevista exclusiva para la revista Lecturas, se ha preguntado a Emma García cómo pinta el futuro de Jorge Pérez y Alba Carrillo dentro de Fiesta debido a que ambos trabajan juntos allí.

“Ella en principio sigue siendo colaboradora de Fiesta, pero Jorge no sé porque no lo he vuelto a ver”, ha revelado la del País Vasco. Ni siquiera la propia presentadora sabe algo del futuro del guardia civil. Por el contrario, a pesar de haberse alejado de los focos estos días y no acudir a su puesto de trabajo, si es seguro que la modelo sigue formando parte de la plantilla del programa.

Aparte de sobre su situación laboral, Emma García ha hablado sobre lo que opina personalmente de la aventura entre los dos colaboradores. Ella ha recalcado que la auténtica víctima de esta historia es Alicia, la mujer de Jorge Pérez. “La principal víctima es Alicia, la mujer de Jorge. Ella estaba en su casa y se ha encontrado con el pastel. Los demás son víctimas de las consecuencias, pero son adultos y sabían dónde se metían”, ha opinado la presentadora para la revista Lecturas.