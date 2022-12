Emma García se emociona con el regreso a la televisión de Adrián Martín

Emma García ha recibido una gran sorpresa en plató, cuando Adrián martín entraba al programa Fiesta, esta no ha podido no emocionarse. El joven se dio a conocer en Telecinco con solo 11 años y actualmente tiene 17, ha pasado por varios problemas de salud durante la pandemia, pero ha vuelto para demostrar lo que es capaz de hacer.

Adrián Martín, nació con hidrocefalia y una malformación congénita, ha visitado el programa para presentar su último trabajo tras un largo parón por cuestiones de salud. Desde el momento en que Emma García ha comenzado a hablar de él, sus ojos se llenaban de lágrimas y se mostraba muy emocionada y sorprendida.

Emma García no puede evitar romper a llorar en su reencuentro con él 😍 #FiestaT5 https://t.co/j8kCi8gk4c — Telecinco (@telecincoes) December 6, 2022



“Perdonad, es que me pasa una cosa con Adrián Martín. Parezco tonta, pero me emociona un montón. Estuvo hace muchos años y me recuerda a un momento especial que estaba viviendo”, comentaba la presentadora entre lágrimas, pero sin parar se sonreír.

No ha dudado en dirigirse al artista para darle las gracias por volver al programa y por seguir adelante y no rendirse a pesar de la historia de superación que tiene tras sus espaldas, aclarando que las lágrimas que soltaba eran de emoción no de tristeza. El cantante presentaba su último single Pídeme, sin embargo, la presentadora volvía a emocionarse: “Gracias por emocionarnos tanto, me estás haciendo llorar mucho pero es de emoción”, le explicaba.

12 de noviembre 🎵 pic.twitter.com/gI4VWgxvhc — Adrian Martín (@adrianmartinveg) November 7, 2022



“Me recuerdas a una persona que se fue hace unos meses, porque escuché tus canciones en eses momento. Me recuerda a mi madre y es bueno sacarlo”, comentaba muy emocionada. Los compañeros de programa no dudaron en apoyarla y animarla en ese momentos tan dicíciles que estaba viviendo.