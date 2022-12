‘La isla de las tentaciones’: Ana desvela la teoría de la mariposa de la hoguera

Una de las cosas más comentadas y que más memes generó en el último episodio de La isla de las tentaciones fue cuando en medio de la hoguera de emergencia de Ana y Cristian apareció una mariposa. La de Murcia paró inmediatamente lo que estaba diciendo para preguntar que si efectivamente se trataba de una. Cuando le dijeron que sí, ella afirmó que era una señal de su abuelo.

La mariposa atravesó la hondonada y se posó junto a la hoguera justo en el preciso momento en el que Cristian cogía de la mano a Ana para pedirle perdón por su infidelidad con María de los Ángeles. La concursante que horas antes habría querido abandonar el reality y volver a casa rompió a llorar justo en ese momento. “Yo le pido mucho a mi abuelo y con esto sé que ahora mismo está conmigo. Sabe que para mí esto no es fácil”, contaba.

Algunos espectadores se emocionaron con ese momento, pero muchos no se creían lo que estaban presenciando. A otros les hizo mucha gracia porque creían que la mariposa era en realidad una polilla. Una seguidora ha querido contarle a Ana a través de Instagram que se identificó mucho con ella en ese momento. Esta ha aprovechado para aclarar las dudas sobre la naturaleza del insecto. “Habrá gente que no crea en estas cosas, pero es que hay una historia detrás: el día de antes yo también vi una mariposa enorme”, ha contado después de asegurar que claramente no era una polilla lo que vio.

“Yo allí dentro le pedía fuerzas a mi abuelo porque estaba mal y, en ese momento de la hoguera cuando me pasa eso, yo me echo a llorar como una niña porque al final mi abuelo para mí lo es todo y ver que estaba conmigo y que me estaba mandando fuerzas… Juro que fue un momento súper bonito”, ha continuado diciendo la murciana. Además, ha confesado que su peor momento en la isla fue ver estas imágenes de Cristian.

