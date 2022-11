‘La isla de las tentaciones’: Cristian confiesa qué ocurrió con María de los Ángeles en el baño

Cristian y Ana se presentaron a La isla de las tentaciones porque, supuestamente, ella era celosa y él quería demostrar que no tenía motivos para serlo. Así pues, se embarcaron en la aventura para acabar con las dudas de Ana. Lejos de cumplir, el murciano no ha hecho más que sembrar más las dudas y no ha parado quieto desde que entró al programa.

El pasado lunes 29 de noviembre le llegó el turno de visitar El debate de las tentaciones, la tertulia sobre todo lo que ocurre en la isla conducido por Sandra Barneda. En su emisión adelantada en exclusiva en mitelePLUS, Cristian ha querido comenzar a redimirse. “No soy tan malo”, ha empezado diciendo. “Me están lloviendo muchas críticas, me está lloviendo de todo y no soy tan malo como parece. Tenía ganas de que llegara el día para poder explicarme”, ha afirmado.

“Me afecta un montón que se metan con mi familia. Y también que trataba mal a Ana fuera de la villa, en nuestra relación normal y no era así. Mi relación con Ana ha sido siempre muy buena. Me tratan como a una bestia, una persona muy mala. Lo llevo mal”, ha contestado a la pregunta de la presentadora sobre cuál de todas las críticas le dolía más. Sin embargo, ya en Cuatro al ver sus imágenes ha reconocido que fue infiel: “La cagué, fui infiel y es una mierda. No me siento bien”.

Cristian: «Me arrepiento un montón de cómo me expresé en la hoguera» 🚨 #TentacionesDBT10

🔴 https://t.co/qk4QGyMIpb pic.twitter.com/0tudUOYmqE — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) November 28, 2022

El programa ha mostrado a Cristian sus imágenes en el baño con María de los Ángeles, una de las tentadoras, y le ha pedido explicaciones. “Ella se desnudó delante de mí. Acabamos los dos en el baño. En ese momento no me acordé de Ana, la cosa se calentó y hubo tocamientos. No llegamos a acostarnos. Aunque no os lo creáis hubo algo que me dijo ‘Ana’, y yo paré. De hecho, yo paré en seco”, confiesa el de Murcia.

Por primera vez en la historia de La isla de las tentaciones la pareja fue protagonista de una hoguera de emergencia. Esta fue convocada para que el chico diera explicaciones a Ana, que quería desesperadamente abandonar la isla. Uno de los momentos más reseñables de esta hoguera fue cuando Cristian definió la escena del baño como ‘muestras de cariño’. “No sabía dónde meterme… Lo hice por quitar hierro, no reconocer mis actos… No sabía dónde meterme. La cagué también diciendo eso”, ha reconocido.

El murciano ha reconocido que hizo las cosas mal y tendría que haber sido sincero: “Me habría sentido mejor conmigo mismo, con ella. Me habría puesto más en su lugar”. De esta manera ha afirmado también que no se arrepiente de los hechos sino de las formas y no ha pedido perdón por su infidelidad de ninguna manera.