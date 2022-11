‘La isla de las tentaciones’: Cristian explica a Ana por qué sus besos con la soltera “no son tan graves”

La isla de las tentaciones ha regresado este jueves en Telecinco y nos ha regalado muchos momentos sorprendentes durante toda la gala. Desde los enfados por ver imágenes subidas de tono, infidelidades o por no poder ver a sus parejas. Como le ha pasado a Ana, que durante la gala anterior ya amenazaba con abandonar el programa al ver las imágenes de su novio Cristian junto a María de los Ángeles.

Ana hacía las maletas a las 3 de la mañana y decidía irse a Murcia en ese momento, menos mal que estaba Sandra Barneda que entraba para hacerla reflexionar y parar esa situación. El programa tuvo que intervenir con una hoguera de emergencia para que la pareja hablara sobe lo que había pasado.

“Que no se te pase por la cabeza que estoy aquí por ti. Estoy aquí por mí, para decirte las cuatro verdades que te mereces porque eres un sinvergüenza”, le decía Ana nada más llegar. A Cristian le pusieron las imágenes de Ana queriendo abandonar la villa: “A ver, yo sabía que esto podía llegar a pasar. No entiendo como me pinta así, yo me he dejado llevar, he venido a ponerme a prueba. He besado a alguna chica y sé que está mal hecho, pero tampoco ha llegado la sangre al río como para que se ponga así”, comentaba muy impactado.

Él trataba de calmar a su novia explicando que no había pasado nada: “Creo que puedes conocer a una persona que te atraiga, dejarte llevar y cuando te das cuenta de lo que quieres a tu pareja y de que la estás cagando, frenar. Yo creo que he sabido frenar en el último momento”, expresaba ante la incredibilidad tanto de su novia Ana como de la presentadora del programa.

Cristian finalmente decidía pedirle perdón a su pareja, quien estaba muy emocionada y enfadada. En ese momento aparecía una mariposa al lado de Ana lo que hizo que se derrumbara por completo: “Yo le pido mucho a mi abuelo y con esto sé que ahora está conmigo. Yo estoy enamorada, eso no se va de la noche a la mañana, pero me ha decepcionado mucho”, expresaba. En el próximo programa sabremos si la pareja se queda en La isla de las tentaciones o si, por el contrario, abandonarán el programa.