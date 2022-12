Emma García, contundente ante la participación de Alba Carrillo en ‘Mediafest Night Fever’

Alba Carrillo se convirtió en una de las grandes protagonistas de Mediafest Night Fever el pasado viernes. Un programa donde se puso bajo la piel de Rocío Jurado y entonó el tema Ese hombre, en honor a Jorge Pérez. Una actuación que fue analizada en Fiesta y con la que Emma García no pudo evitar mostrarse muy contundente.

«Ella está encantada en ese papel», ha valorado Saúl Ortiz, antes de que la presentadora diera su opinión. «¿Sabes qué me paso a mí? La verdad es que Alba lo hizo fenomenal, interpretó muy bien, estaba guapísima y lo dio todo en el escenario. Todo forma parte del espectáculo», comenzó diciendo García.

Emma García ha opinado sobre la actuación de Alba Carrillo en la última gala del @MediafestNF #FiestaT5 https://t.co/v5HL2g1s5W — Fiesta (@fiestatelecinco) December 10, 2022

«Pero yo, viendo esa actuación tan maravillosa, porque no le voy a quitar mérito, no dejaba de pensar en Jorge», ha asegurado la conductora vasca. «Para nosotros puede ser una broma, para la persona que está fuera de la broma en ese momento… ¡Ay! No sé si tiene tanta gracia. Es que aquí hay dos partes», recordó.

«¿Estás hablando de Alicia [mujer de Jorge]?», le preguntó Makoke, al no entender la reflexión de Emma García. «Estoy hablando de Jorge, tú habla de quien te dé la gana. Yo en ese momento veía a Alba interpretando, disfrutando en el escenario. Insisto, lo hizo muy bien. «Pero veía la otra parte. Para él no es un espectáculo, no es una broma. Dicho esto, vamos a ver la actuación», ha avanzado.

Unas palabras con las que la presentadora de Telecinco se quiso poner también en el lugar del guardia civil, pues no lo tuvo que ver como un mero show televisivo. «Hay que poner sobre la mesa que solo hemos escuchado a Alba, Jorge todavía no ha hablado», señaló Ortiz, por su parte.

«Es decir, quizá haya que calmarse un poco. El otro día, y lo decía Emma también, Alba dijo que nunca más iba a hablar de este tema. Hay que tener un poco de calma y escuchar la otra versión», ha señalado Saúl. Un debate que dio mucho de qué hablar a lo largo de la tarde.